Запасайтесь, пока нет очередей: В Карагандинской области действуют 54 точки продажи угля населению

Энергетика
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Пока ажиотажа возле железнодорожных тупиков с углем нет, очередей – тоже. Корреспондент «Казправды» убедился в этом лично, побывав в нескольких точках продажи топлива.

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Одна из них находится возле хлебомакаронного комбината. Здесь торгуют самым популярным у карагандинцев шубаркольским углем.

Вот КамАЗ беспрепятственно въезжает на территорию и направляется прямиком к железнодорожному полотну, где высятся черные горы угля. Юркий погрузчик ловко загребает ковшом черные камни и забрасывает их в кузов грузовика. Несколько минут – и готово. Следом подъезжает новый покупатель на колесах.

– Пока люди не очень активно покупают уголь, – отмечает владелец угольного склада Владимир Крылов. – Сейчас ежедневно загружаем 20–30 машин, а в сентябре-октябре их количество возрастает до 200–300. Запас у нас хороший – 25 тысяч тонн. Собираемся увеличить его до 40 тысяч тонн, скоро придут новые вагоны. Призываю карагандинцев закупаться заранее, чтобы не создавать очередей.

Что касается цен, то они медленно, но растут. В прошлом отопительном сезоне шубаркольский уголь продавали по 14 400 тенге за тонну, сейчас отпускают по 14 700. Причина подорожания – рост тарифа на транспортировку топлива по железным дорогам.

Разница в 300 тенге вроде бы небольшая, но ощутимая. Ведь на зиму одному дому требуется не две-три тонны угля, а хотя бы десять. Плюс к этому нужно заплатить водителю грузовика за доставку, а это минимум 5 000 тенге.

Конечно, можно съездить на разрез компании «Шубарколь комир», где уголь будет дешевле – по 8 800 тенге за тонну. Но для жителей Караганды и ее городов-спутников это невыгодно. Поскольку почти все сэкономленные деньги придется отдать за доставку топлива. Путь до разреза неблизкий, он сравним с расстоянием до Астаны и обратно.

Другая точка реализации топ­лива, которую мы посетили, находится возле бывшей шахты № 20. Здесь очереди из грузовиков тоже не было.

Надо сказать, что на этой точке населению продают шахтный уголь, который добывают закрытым способом. Его предпочитают брать те, в чьих домах установлены котлы длительного горения, прозванные в народе «неделькой». Он долго разгорается, но потом длительное время выделяет тепло.

– Мы продавали уголь по 22 тысячи тенге за тонну, но с 1 июля пришлось поднять цену до 24 тысяч тенге. Это связано с ростом уровня инфляции и введением нового налога, – объясняет директор ТОО «Фирма «Рапид» Андрей Белов. – Хочу обратиться к жителям нашей области. Вы картошку посадили, углярку почистили – приезжайте за углем. Не ждите, когда полетят «белые мухи» и очередь возле тупика будет до Темиртау!

Надо сказать, что местные власти держат под контролем ситуацию с поставками коммунально-бытового угля. Топлива хватит всем.

В Карагандинском регионе уголь населению поставляют две шахты и десять разрезов, в числе которых «Шубарколь комир», «Молодежный» и «Кузнецкий». В нынешнем году они планируют добыть 27 млн тонн угля, 6 млн из которых отгрузят для продажи бытовым потребителям.

– В области действуют 54 точки реализации угля населению. У них в запасе около 39 тысяч тонн топлива разных марок, – информирует замруководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Акдидар Рымбек. – Он ежедневно пополняется. Дефицита не ожидаем. Даже несмот­ря на то что осенью к нам за углем приезжают покупатели из других регионов – Акмолинской и Костанайской областей, а также из Астаны.

Акдидар Рымбек отметил, что с декабря прошлого года в Казахстане введено лицензирование экспорта угля. Это значит, что только производители, то есть шахты и разрезы, могут вывозить топливо из страны. А вот у реализаторов и перекупщиков такого права нет.

#уголь #население #Карагандинская область #продажа

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