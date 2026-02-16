Фото: instagram.com/akimat__09/

Эксперты и лидеры молодёжных организаций региона обсудили проект новой Конституции Казахстана и выразили поддержку её принятию, сообщает Kazpravda.kz

Встреча стала площадкой для открытого диалога о будущем страны, роли молодёжи и принципах, которые будут определять жизнь граждан. Молодёжь подчеркнула, что поддерживает инициативы, видит в них прогрессивность и инновационность, а также защиту своих прав.

Встреча прошла с участием акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева и членов Конституционной комиссии Нуркена Кобжанова и Бекзата Алтынбекова.

Аким области в своём выступлении отметил, что принятие новой Конституции — это не просто юридический акт, а стратегический шаг, направленный на укрепление государственности в условиях технологической революции.

«Проведение всенародного референдума по принятию новой Конституции – важный и исторический шаг. Речь идёт не просто о корректировке отдельных норм, а о формировании обновлённой модели государственного устройства, отвечающей современным вызовам. К этому решению мы шли последовательно, реализуя масштабные политические реформы. Новая Конституция сохраняет принципы единства, справедливости и верховенства закона, усиливает защиту личности, закрепляя презумпцию невиновности, личные свободы и роль адвоката. Сегодня мы определяем основы нашей будущей жизни, поэтому важно сделать правильный выбор», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона также рассказал о хронологии реформ, начатых в 2019 году и направленных на обновление общественной, государственной и экономической системы, логичным продолжением которых стала новая Конституция. Особое внимание он уделил роли молодёжи в реализации реформ и формировании будущего Казахстана.

Члены Конституционной комиссии Нуркен Кобжанов и Бекзат Алтынбеков поделились опытом работы в комиссии, подчеркнув значимость общественного участия в подготовке Конституционной реформы.

Участник региональной школы аналитики «Талдау Қарағанды» Асылжан Толегенов отметил важность закрепления экологических принципов на конституционном уровне.

«В новом проекте Конституции заложены экологические аспекты именно через призму устойчивого развития. Здесь прослеживается логическое продолжение концепции «Таза Қазақстан». Экология – это не только точечные вопросы экозаконодательства, но и понимание нашей окружающей среды, природных ресурсов. При разработке проекта новой Конституции была очень большая активность общественности. Этот проект написан нами, казахстанцами, и для нас», – считает Асылжан Толегенов.

Член областного совета по делам молодёжи Жанбота Елубаев говорил о роли Конституции в защите интеллектуальной собственности и развитии творческого потенциала молодёжи.

Ментор проекта «Ұлт қазына» Салтанат Кайырбек считает, что конституционная реформа открывает новые возможности для развития человеческого капитала и креативной сферы.

«Конституционная реформа – это не только новые возможности, но и повышение ответственности институтов. В третьей статье подчёркивается, что человеческий капитал является основой государства, а значит, особое значение придаётся развитию науки, образования и культуры. В нашем регионе уже продвигаются новые идеи и проекты, в том числе переход от формата отдельных культурных мероприятий к культурному производству и развитию креативной индустрии. Считаю, что это своевременный шаг, соответствующий требованиям новой Конституции», – отметила она.

На встрече участники обсудили основные направления конституционных реформ, обменялись мнениями и задали интересующие их вопросы.