В Карагандинской области поддержали принятие новой Конституции

Конституционная реформа
34
Дана Аменова
специальный корреспондент

На встрече участники обсудили основные направления конституционных реформ

Фото: instagram.com/akimat__09/

Эксперты и лидеры молодёжных организаций региона обсудили проект новой Конституции Казахстана и выразили поддержку её принятию, сообщает Kazpravda.kz 

Встреча стала площадкой для открытого диалога о будущем страны, роли молодёжи и принципах, которые будут определять жизнь граждан. Молодёжь подчеркнула, что поддерживает инициативы, видит в них прогрессивность и инновационность, а также защиту своих прав.

Встреча прошла с участием акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева и членов Конституционной комиссии Нуркена Кобжанова и Бекзата Алтынбекова. 

Аким области в своём выступлении отметил, что принятие новой Конституции — это не просто юридический акт, а стратегический шаг, направленный на укрепление государственности в условиях технологической революции.

«Проведение всенародного референдума по принятию новой Конституции – важный и исторический шаг. Речь идёт не просто о корректировке отдельных норм, а о формировании обновлённой модели государственного устройства, отвечающей современным вызовам. К этому решению мы шли последовательно, реализуя масштабные политические реформы. Новая Конституция сохраняет принципы единства, справедливости и верховенства закона, усиливает защиту личности, закрепляя презумпцию невиновности, личные свободы и роль адвоката. Сегодня мы определяем основы нашей будущей жизни, поэтому важно сделать правильный выбор», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона также рассказал о хронологии реформ, начатых в 2019 году и направленных на обновление общественной, государственной и экономической системы, логичным продолжением которых стала новая Конституция. Особое внимание он уделил роли молодёжи в реализации реформ и формировании будущего Казахстана.

Члены Конституционной комиссии Нуркен Кобжанов и Бекзат Алтынбеков поделились опытом работы в комиссии, подчеркнув значимость общественного участия в подготовке Конституционной реформы.

Участник региональной школы аналитики «Талдау Қарағанды» Асылжан Толегенов отметил важность закрепления экологических принципов на конституционном уровне.

«В новом проекте Конституции заложены экологические аспекты именно через призму устойчивого развития. Здесь прослеживается логическое продолжение концепции «Таза Қазақстан». Экология – это не только точечные вопросы экозаконодательства, но и понимание нашей окружающей среды, природных ресурсов. При разработке проекта новой Конституции была очень большая активность общественности. Этот проект написан нами, казахстанцами, и для нас», – считает Асылжан Толегенов.

Член областного совета по делам молодёжи Жанбота Елубаев говорил о роли Конституции в защите интеллектуальной собственности и развитии творческого потенциала молодёжи.

Ментор проекта «Ұлт қазына» Салтанат Кайырбек считает, что конституционная реформа открывает новые возможности для развития человеческого капитала и креативной сферы.

«Конституционная реформа – это не только новые возможности, но и повышение ответственности институтов. В третьей статье подчёркивается, что человеческий капитал является основой государства, а значит, особое значение придаётся развитию науки, образования и культуры. В нашем регионе уже продвигаются новые идеи и проекты, в том числе переход от формата отдельных культурных мероприятий к культурному производству и развитию креативной индустрии. Считаю, что это своевременный шаг, соответствующий требованиям новой Конституции», – отметила она.

На встрече участники обсудили основные направления конституционных реформ, обменялись мнениями и задали интересующие их вопросы.

#Карагандинская область #реформа #конституция #принятие

Популярное

Все
Премьеру международного спектакля представили в Астане
У православных христиан началась Масленица
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Бектенов проверил реализацию проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Общественность Жамбылской области поддержала Новую Конституцию
Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро
Британия запретит соцсети подросткам
Добыча газа в Казахстане побила исторический максимум
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Циклон с Уральских гор и антициклон с Хельсинки определят погоду в Казахстане
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Комиссия по Конституционной реформе провела встречу с дипко…
Создан городской филиал общенациональной коалиции в столице
В Астане прошел молодежный live-концерт в поддержку референ…
Новая Конституция: в Астане провели онлайн-марафон «Референ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]