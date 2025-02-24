В Карагандинской области усилили контроль за населенными пунктами в зоне паводков

Паводки
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Начались облеты, объезды паводкоопасных регионов

Фото: пресс-служба правительства РК

Канат Бозумбаев проверил готовность Карагандинской области к весенним паводкам. В ходе рабочей поездки вице-премьер совершил облет и объезды паводкоопасных территорий. Были обследованы населенные пункты Бухар-Жырауского, Шетского и Абайского районов, осмотрены русла рек Нуры и Шерубай-Нуры, Самаркандское и Шерубай-Нуринское водохранилища, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В регионе завершено 180 противопаводковых мероприятий. Возведено и укреплено 65 км защитных дамб и валов, проведена санация более 18 км паводкоопасных участков русел рек, очищено 26 км дренажных и водоотводных систем. Увеличена водопропускная способность на 75 участках автомобильных дорог.

Всего по области взяты на особый контроль 150 населенных пунктов подверженных паводкам. На контроле находятся 217 водохозяйственных сооружений.

Обстановка по региону стабильная, реки находятся в зимнем режиме, наблюдаются низкие уровни вод и малая водность. С 1 марта будет введен режим повышенной готовности для контроля за ситуацией.

«Согласно прогнозам РГП «Казгидромет», ожидается дружная весна, то есть резкое потепление. Мы, вместе с министром по ЧС Чингисом Ариновым начинаем облеты, объезды паводкоопасных регионов. Сегодня начали с Карагандинской области. Практически всю подверженную паводкам территорию облетели, ряд населенных пунктов посетили. Уровень снега выше нормы в Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. Что касается Шетского района, то снега ниже нормы, влагозапасы тоже на нормальном уровне. Промерзание почвы ниже, чем в прошлом году. Мы убедились, что достаточно большая работа проведена. Но надо быть готовыми - по прогнозу впереди обильные осадки и потепление», — сказал Канат Бозумбаев.

Акимату Карагандинской области дано поручение привести в готовность все силы и технику с ежедневным мониторингом ситуации.

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