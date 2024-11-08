Движение ограничили на трассе в Карагандинской области

Погода , Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Ограничение введено для всех видов транспорта

Фото: КазАвтоЖол

Движение автотранспорта ограничили на участке Караганда - поселок Аксу-Аюлы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол»

«8 ноября с 16:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург - Алматы» км 1 505-1 610 (от города Караганда до поселка Аксу-Аюлы) введено ограничение движения для всех видов транспорта», - говорится в сообщении КазАвтоЖола.

#ограничение #транспорт #трасса #движение

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