93% школьных учебников стали цифровыми в Казахстане

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Они прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов

Фото: пресс-служба министерства просвещения РК

93% учебников переведены в цифровой формат в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

По данным ведомства, перевод школьных учебников в цифровой формат увеличился с 80 до 93%. Они прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов.

Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах из 13 издательств страны.

"Для внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов. Кроме того, ведется работа по открытию 1 тысячи современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике, биологии", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 976 школ оснащены современными кабинетами. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Шымкенте предметные кабинеты приобретены полностью. 

#Образование #школа #учебники #цифровой формат

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