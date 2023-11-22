93% школьных учебников стали цифровыми в Казахстане

Они прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов

Фото: пресс-служба министерства просвещения РК

93% учебников переведены в цифровой формат в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

По данным ведомства, перевод школьных учебников в цифровой формат увеличился с 80 до 93%. Они прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов.

Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах из 13 издательств страны.

"Для внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов. Кроме того, ведется работа по открытию 1 тысячи современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике, биологии", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 976 школ оснащены современными кабинетами. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Шымкенте предметные кабинеты приобретены полностью.