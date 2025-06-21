В Казахстане финансирование медпомощи детям увеличилось вдвое

Здравоохранение
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Казахстан — единственная страна в Центральной Азии, где кардиохирургия доступна детям с рождения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В 2024 году врачи провели свыше 1700 операций детям на открытом сердце, из них 809 — младенцам до 1 года.

Благодаря современным технологиям и развитию неонатальной реанимации выживаемость детей с экстремально низкой массой тела выросла в 4 раза

С 2026 года дети с нарушением слуха I–III степени будут получать слуховые аппараты и аудиопроцессоры за счет местного бюджета.

Развитие онкогематологической помощи:

-ежегодно получают лечение 5 тыс. детей;

-в 2 раза снижено направление на лечение детей за рубеж (такая помощь доступна в Казахстане);

-показатель общей выживаемости при детских злокачественных новообразованиях превысил 75%.

Оказание экстренной помощи:

-Центр санавиации обслужил свыше 3 тыс. женщин и детей с тяжелыми осложнениями и травмами;

-в 2024 году мобильные бригады медавиации выполнили более 750 вылетов (беременных – 165, детей - 588), транспортировано – 647 детей и 127 беременных.

#дети #финансирование #кардиохирургия #медицинская помощь

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