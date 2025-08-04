По поручению Главы государства в стране реализуется стратегический проект «1000 лидеров изменений в образовании», направленный на формирование нового поколения управленцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект построен с опорой на международный опыт, где обязательной нормой является подготовка будущих директоров до их назначения. Участники проходят комплексное обучение, стажировки и наставничество, что позволяет формировать системное видение и управленческую уверенность.



По данным ведомства, в республиканский кадровый резерв включены 583 педагога, из которых 397 уже получили назначения на руководящие должности без конкурса. Только в 2024 году 36 резервистов возглавили школы нового формата «Келешек мектептері».



Одним из ярких примеров стала директор комфортной школы №290 в Кызылординской области Молдир Смаханова, прошедная весь путь проекта от отбора до назначения.

«Проект полностью изменил моё понимание роли директора. Современной школе нужен руководитель, который вдохновляет команду, создает условия для профессионального роста педагогов и раскрытия потенциала детей. Именно такую управленческую культуру формирует модель «Келешек мектептері», — отметила выпускница проекта.

Проект, вдохновленный Президентским молодежным кадровым резервом, реализуется Министерством просвещения с 2023 года. Отбор включает пять этапов: тестирование, обучение, стажировка, итоговое оценивание и собеседование. В этом году из 2,5 тыс. поданных заявок к обучению на профессиональном уровне допущены 433 кандидата.