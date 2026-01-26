В целях поддержки экономики и предпринимательства Правительством Республики Казахстан принято решение о корректировке налогового администрирования в отношении субъектов микро- и малого бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД МФ РК

Согласно решению от 17 декабря 2025 года, предусматривается утверждение:

Правил ликвидации и прекращения деятельности субъектов микро- и малого бизнеса;

Правил списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности, образованной по состоянию на 1 января 2026 года и погашенной до 1 апреля 2026 года, а также штрафов за несвоевременную постановку на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.

Указанные проекты Правил 12 января 2026 года опубликованы на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Планируемый срок вступления в силу — начало февраля 2026 года.

Дополнительные организационно-оперативные меры

1. Камеральный контроль

Камеральный контроль не будет проводиться в отношении налоговой отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2026 года, за исключением случаев:

- налогообложения доходов нерезидентов;

- представления после 17 декабря 2025 года дополнительной налоговой отчетности за указанные периоды;

- отзыва налоговой отчетности после 17 декабря 2025 года;

- подачи налогоплательщиком заявлений и (или) требований, предусмотренных налоговым законодательством, требующих проведения камерального контроля;

- в отношении поставщиков услугополучателя в рамках государственной услуги по возврату НДС из бюджета.

Ограничение установлено по дате 17 декабря 2025 года с целью минимизировать риски представления упрощенной декларации за 2-ое полугодие 2025 года и других деклараций за 4-ый квартал 2025 года без отражения налоговых обязательств.

2. Налоговые проверки

Налоговые проверки за налоговые периоды до 1 января 2026 года проводиться не будут, за исключением:

- проверок, назначенных до 1 января 2026 года;

- встречных налоговых проверок;

- проверок, назначаемых: в рамках уголовно-процессуального законодательства; по актам и требованиям органов прокуратуры; для определения взаиморасчетов с дебиторами; по исполнению распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе; в отношении недропользователей; по заявлениям и требованиям налогоплательщиков; по жалобам на результаты налоговых проверок; при представлении или отзыве налоговой отчетности после 17 декабря 2025 года; для подтверждения нарушений, выявленных камеральным контролем.

3. Судебные иски

Прекращается подача исков:

- о признании недействительными сделок, заключенных до 1 января 2026 года между субъектами микро- и малого предпринимательства;

- о признании недействительной регистрации (перерегистрации), осуществленной до 1 января 2026 года.

Исключение составляют иски, инициированные на основании материалов правоохранительных органов.

4. Административная ответственность

С 1 января 2026 года прекращается возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении субъектов микро- и малого предпринимательства:

- за несвоевременную постановку на учет по НДС;

- за обороты, совершенные в период непостановки на учет по НДС;

- за непредставление налоговой отчетности по обязательствам за периоды до 1 января 2026 года.

Реализация подхода «Чистый лист» направлена на:

- снижение административной и фискальной нагрузки;

- поддержку микро- и малого бизнеса;

- создание условий для адаптации предпринимателей к проводимым налоговым и институциональным реформам.

Кроме того, по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова, данному на совещании по вопросам развития фискальной политики и цифровизации информационных систем Комитета государственных доходов, Министерством финансов в целях обеспечения плавной адаптации бизнеса к изменениям Налогового кодекса дополнительно прорабатываются вопросы по не начислению пени и штрафов микро- и малому бизнесу в течении 2026 года, добавили в пресс-службе.