Размер родительской платы в частных школах хотят сократить вдвое в Казахстане

Министерство просвещения РК подготовило изменения в приказ от 22 января 2020 года № 29 "Об утверждении государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, предельного размера родительской платы за обучение", передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 августа.

Согласно документу, с 1 янаря 2024 года планируется сократить предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование и реализующих:

- общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, в размере 600-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

- самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, в размере 1 200-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Отмечается, что предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование, не включает в себя оплату за проживание (интернатные организации), подвоз обучающихся к частной организации среднего образования и (или) обратно, предоставление дополнительных образовательных услуг и знаний сверх государственных общеобязательных стандартов образования, а также за питание обучающихся, осуществляемую в добровольном порядке.

Стоит отметить, что в этом году размер родительской платы составлял 1200 МРП и 2 400 МРП соответственно.