Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. В обсуждении участвовали представители министерств, агентств и деловых объединений, в том числе Уполномоченный по защите прав предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, связанных с внедрением инструментов регулирования в различных сферах. В частности, обсуждались результаты анализа регуляторного воздействия по введению маркировки и прослеживаемости моторных масел. Как отметил представитель Министерства энергетики, данная мера позволит обеспечить полную физическую прослеживаемость товаров: от производителя до конечного потребителя. Цифровая маркировка дает возможность отслеживать движение каждой единицы товара по всей цепи поставок, предоставляя достоверные данные об истории перемещений и использовании продукции.

Отдельное внимание было уделено вопросам маркировки и прослеживаемости пива и пивных напитков, а также регулированию в сфере оборота пестицидов. В частности, обсуждалось введение разрешительного порядка на производство (формуляцию) незарегистрированных пестицидов.

Кроме того, комиссия рассмотрела инициативу по введению административной ответственности за рассылку SMS-сообщений с рекламой электронных казино и азартных игр. Как подчеркнули представители Министерства туризма и спорта, цель данного регулирования заключается в снижении числа зависимых игроков и повышении уровня социальной ответственности бизнеса в сфере телекоммуникаций.

По итогам заседания Межведомственная комиссия одобрила представленные результаты анализа регуляторного воздействия по всем вопросам, с учетом предложений и замечаний государственных органов и участников заседания.