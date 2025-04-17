В Казахстане открылся индивидуальный банк грудного молока

Здравоохранение
93
Венера Баталова
корреспондент

В Центре перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы создан Индивидуальный банк грудного молока для новоржденных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав

Недоношенные и новорожденные дети с особыми медицинскими потребностями теперь получают еще один шанс на здоровое будущее — в Казахстане начал работу индивидуальный банк грудного молока. Проект инициирован Министерством здравоохранения РК при поддержке благотворительного фонда AYALA и направлен на спасение жизни самых уязвимых малышей.

В отделениях интенсивной терапии новорожденным зачастую жизненно необходимо грудное молоко, но получать его напрямую от матери они не могут — из-за осложнений при родах, вынужденной разлуки или тяжелого состояния матери. В таких случаях индивидуальный банк становится буквально источником жизни.

Именно грудное молоко — лучший способ питания для младенца. Оно содержит идеально сбалансированный набор питательных веществ, ферментов и антител, необходимых для роста, развития и формирования иммунной защиты.

Все начинается со сцеживания — под контролем медсестры, строго по санитарным требованиям. Молоко собирается в стерильные индивидуальные емкости с обязательной маркировкой (ФИО, дата, время сцеживания). Используются как личные, так и клинические молокоотсосы. Далее молоко может быть: нативным (сырым), охлажденным (4 ± 2 °С), замороженным (–18…–20 °С).

Такой подход не только обеспечивает новорожденного самым ценным питанием, но и помогает матерям сохранить лактацию, снизить стресс и сохранить эмоциональную связь с малышом, даже если они находятся в разных отделениях больницы.

В Министерстве здравоохранения планируют масштабировать проект: банки грудного молока появятся во всех перинатальных центрах 3-го уровня — там, где рождаются дети с высокой степенью риска: недоношенные, маловесные или после осложнённых беременностей.

#молоко #новорожденные

Популярное

Все
Самородок казахской степи
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Детей надо беречь всем миром
Плотину озера Иссык восстановит новый инвестор
Синергия спорта и культуры
Чемпион на рынке стеновых материалов
Открытое окно – смертельная опасность
Правозащита – не борьба с последствиями, а работа с причинами
Любовь и трагедия, радость и страх...
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 16 апреля 2025 года № 70-НП
Платформа для реализации инициатив
Сохранить для будущих поколений
Лето длиною в детство
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 16 апреля 2025 года № 69-НП
Полвека с песней!
Дать вещам вторую жизнь проще, чем кажется
Чтобы радостно было учиться!
«Арлан» – трехкратный чемпион
Пусть музыка всегда звучит
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Потребителей приучат к бережливости
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Ключи от квартир получили молодые ученые в РК
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
От кустарного цеха – до современной фабрики
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Токаев прибыл в Шымкент
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Незнание законов не освобождает от... профессии
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Сложную нейрохирургическую операцию младенцу впервые провел…
«Клиника одного дня» открыта на базе перинатального центра …
От соцподдержки до кадрового потенциала – как улучшается зд…
Уникальная казахстанская разработка для сохранения донорски…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]