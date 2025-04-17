В Центре перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы создан Индивидуальный банк грудного молока для новоржденных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав

Недоношенные и новорожденные дети с особыми медицинскими потребностями теперь получают еще один шанс на здоровое будущее — в Казахстане начал работу индивидуальный банк грудного молока. Проект инициирован Министерством здравоохранения РК при поддержке благотворительного фонда AYALA и направлен на спасение жизни самых уязвимых малышей.

В отделениях интенсивной терапии новорожденным зачастую жизненно необходимо грудное молоко, но получать его напрямую от матери они не могут — из-за осложнений при родах, вынужденной разлуки или тяжелого состояния матери. В таких случаях индивидуальный банк становится буквально источником жизни.

Именно грудное молоко — лучший способ питания для младенца. Оно содержит идеально сбалансированный набор питательных веществ, ферментов и антител, необходимых для роста, развития и формирования иммунной защиты.

Все начинается со сцеживания — под контролем медсестры, строго по санитарным требованиям. Молоко собирается в стерильные индивидуальные емкости с обязательной маркировкой (ФИО, дата, время сцеживания). Используются как личные, так и клинические молокоотсосы. Далее молоко может быть: нативным (сырым), охлажденным (4 ± 2 °С), замороженным (–18…–20 °С).

Такой подход не только обеспечивает новорожденного самым ценным питанием, но и помогает матерям сохранить лактацию, снизить стресс и сохранить эмоциональную связь с малышом, даже если они находятся в разных отделениях больницы.

В Министерстве здравоохранения планируют масштабировать проект: банки грудного молока появятся во всех перинатальных центрах 3-го уровня — там, где рождаются дети с высокой степенью риска: недоношенные, маловесные или после осложнённых беременностей.