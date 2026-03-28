Министерство обороны РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа, предусматривающий изменения в правила проведения военно-врачебной экспертизы.

«Проект предусматривает медицинское освидетельствование при призыве граждан на срочную воинскую службу, введение карты медицинского освидетельствования, а также книги протоколов заседаний медицинской комиссии», - указало министерство обороны в проекте документа на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, предлагается закрепить единый подход к медицинскому обследованию призывников, обеспечить системный учет их состояния здоровья и повысить прозрачность решений военно-врачебных комиссий.

Введение новых механизмов позволит унифицировать процессы, повысить качество медицинского отбора и обеспечить соответствие законодательства. В документе также отмечено, что принятие нормативного акта не повлечет отрицательных последствий. Обсуждение проекта продлится до 13 апреля.