В Казахстане появятся профессиональные приемные семьи

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам образования и защиты прав ребенка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, нормами проекта закона предлагается внедрить институт приемной профессиональной семьи как альтернативу центрам адаптации несовершеннолетних. В таких семьях дети смогут находиться не больше полугода. Профессиональные воспитатели будут получать зарплату от государства, но и требования к ним будут выше, чем к приёмным родителям.

Также проектом закона вводится уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях.

Вводится компетенция местных исполнительных органов по оказанию социальной помощи детям из категории социально-уязвимых семей во всех школах независимо от форм собственности.

Внедряется форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения.

Законопроектом прописываются требования к приёмным профессиональным воспитателям: это граждане Республики Казахстан в возрасте от 30 до 53 лет, обладающие жильём для создания комфортных условий для детей. Семьи должны пройти психологическую подготовку и аккредитацию в органах опеки и попечительства. Приёмные профессиональные семьи могут принять не более 4 детей одновременно, на срок не более полугода. При этом семьи на основании договора с органом по опеке или попечительству обязаны принимать детей в любое время без права выбора.

Деятельность воспитателей будет оплачиваться ежемесячно в размере 70 МРП, кроме того, государство будет выделять по 10 МРП на содержание каждого ребенка. Приёмные профессиональные воспитатели будут обязаны ежеквартально представлять отчёты в органы опеки о состоянии здоровья детей, о процессе их воспитания, использовании выделенных средств на содержание детей, а также о управлении их имуществом.