В Казахстане появятся профессиональные приемные семьи

Мажилис
89
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам образования и защиты прав ребенка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, нормами проекта закона предлагается внедрить институт приемной профессиональной семьи как альтернативу центрам адаптации несовершеннолетних. В таких семьях дети смогут находиться не больше полугода. Профессиональные воспитатели будут получать зарплату от государства, но и требования к ним будут выше, чем к приёмным родителям. 

Также проектом закона вводится уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях.

Вводится компетенция местных исполнительных органов по оказанию социальной помощи детям из категории социально-уязвимых семей во всех школах независимо от форм собственности.

Внедряется форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения.

Законопроектом прописываются требования к приёмным профессиональным воспитателям: это граждане Республики Казахстан в возрасте от 30 до 53 лет, обладающие жильём для создания комфортных условий для детей. Семьи должны пройти психологическую подготовку и аккредитацию в органах опеки и попечительства. Приёмные профессиональные семьи могут принять не более 4 детей одновременно, на срок не более полугода. При этом семьи на основании договора с органом по опеке или попечительству обязаны принимать детей в любое время без права выбора.

Деятельность воспитателей будет оплачиваться ежемесячно в размере 70 МРП, кроме того, государство будет выделять по 10 МРП на содержание каждого ребенка. Приёмные профессиональные воспитатели будут обязаны ежеквартально представлять отчёты в органы опеки о состоянии здоровья детей, о процессе их воспитания, использовании выделенных средств на содержание детей, а также о управлении их имуществом.

#мажилис #законопроект #приемные семьи

Популярное

Все
Второе рождение трассы
Созданию личного бренда обучат с нуля
Банкротами признаны почти 18 тысяч казахстанцев
Погодные катаклизмы становятся новой нормой
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Усиление амбиций, действий и финансирования
Для развития бизнеса важна господдержка
Gakku взлетает к вершинам
В Астане проходит выставка «Зеркало времени»
В шаге от золотых медалей
Оснований для запрета выплат премий не имеется
Центр по трудоустройству соотечественников за рубежом открыли в Туркестанской области
Синергия партнерства на благо стран и регионов
Из армии – в курсанты и студенты
Новобранцы танков не боятся
Сияние Дивали
«Сырный рай» от Натальи Козловой
НПО, медиа и госорганы нуждаются в диалоговой площадке
Выбрали площадки под воздушные гавани
На «Энергетик» обратили внимание
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
Казахстанцы покоряют американский рынок
Шатры и юрты Великой степи
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Республиканский форум отцов прошел в Кызылорде
Мероприятия, посвященные 800-летию Улуса Джучи, прошли в Астане
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией
Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы
Вместо гаджетов казахстанцы выбирают перекус в компании друзей и коллег
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
Итальянский банк планирует зайти на рынок Казахстана
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

Спикер Мажилиса проинформировал главу Кыргызстана о развити…
Второе заседание межпарламентского совета Казахстана и Кырг…
AMANAT: Главная миссия учителя – воспитание интеллектуально…
Глава НИШ ответил мажилисмену Магеррамову по финансированию…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]