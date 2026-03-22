23 марта в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» во всех регионах страны пройдут экологические мероприятия по очистке территорий, передает Kazpravda.kz

В рамках акции «Тазару күні» запланированы уборка природных и общественных территорий, очистка прибрежных зон и набережных, а также посадка деревьев.

«Тазару күні - это день, когда общество объединяется в усилиях по очистке природных мест и общественных территорий от мусора. Это не только способ сделать окружающую среду более чистой, но и подчеркнуть важность экологической ответственности», - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В числе мероприятий - акции «Мөлдір бұлақ», «Таза өлке», а также другие инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды.

В минэкологии призвали казахстанцев принять активное участие в экологических мероприятиях.