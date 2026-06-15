В Казахстане создается современная лаборатория для ж\д отрасли, транспортного машиностроения и электронного оборудования

Одним из таких проектов станет испытательный центр промышленной сертификации «Байганат», который создается в Астане совместно с Научно-исследовательским центром комплексных транспортных проблем. Университет возьмет на себя исследовательскую базу и подготовку инженерных кадров, а НИЦ КТП обеспечит связь проекта с практическими потребностями транспортного сектора.

Лаборатория будет включать четыре основных направления: вибрационные испытания, климатические испытания, испытания на пыле- и влагозащиту по степеням IP, а также испытания низковольтного и высоковольтного электротехнического оборудования. Она позволит компаниям в самые короткие сроки подтверждать качество и безопасность своей продукции, снизит зависимость от зарубежных лабораторий и поможет увереннее выходить на новые рынки.

— Казахстан сейчас испытывает недостаток в площадках, способных выполнять полный цикл испытаний для железнодорожной, транспортной и медицинской отрасли, - рассказала руководитель филиала кафедры Машиностроения Института энергетики и машиностроения имени А. Буркитбаева в г. Астана Раушан Аймагамбетова. — Поэтому новая лаборатория призвана не только обеспечить отечественных производителей необходимой испытательной базой и значительно сократить сроки проведения испытаний, но и сделать процесс абсолютно прозрачным. Прозрачность и результат — вот наш девиз.

Для того, чтобы это обеспечить, лаборатория будет оснащена системой LIMS. Это программное обеспечение, которое объединяет ключевые этапы работы лаборатории в единый цифровой контур: от приема образцов и планирования испытаний до фиксации результатов, хранения данных и подготовки отчетов. Это особенно важно для лаборатории, которая будет работать в логике международных требований к компетентности испытательных центров.

— Мы сделали ставку на современное оборудование от лучших мировых производителей, таких как Brüel&Kjær, Angelantoni Test Technologies, Chroma ATE, Siglent Technologies, Hioki, Sonel, HBK, Tunkia и Guildline Instruments, - рассказал будущий руководитель лаборатории Расул Тлегенов. - Мы также уделяем особое внимание подготовке здания, чтобы лаборатория соответствовала своему назначению во всех аспектах.

Помимо роли национальной площадки научно-технического сопровождения предприятий железнодорожного и транспортного сектора, лаборатория «Байганат» станет центром компетенций для студентов, магистрантов, докторантов и молодых исследователей. А планируемая аккредитация центра по международному стандарту ISO/IEC 17025 подтвердит компетентность лаборатории и сформирует основу для дальнейшего сотрудничества с зарубежными университетами, испытательными центрами и промышленными партнерами.