Выбирать авто нужно с умом

Электромобили в Казахстане окончательно перестали быть экзотикой для энтузиастов, сегодня они массовый тренд, меняющий облик наших дорог. Согласно данным Казахстанского автомобильного союза (ҚАО), 2025­ год стал по-настоящему переломным: объем официальных продаж машин на новых источниках энергии (NEV – New Energy Vehicles) подскочил более чем в четыре раза.

Если обратиться к более ранним данным, то масштаб транс­формации впечатляет еще сильнее – с 2018 года импорт зеленого транспорта в страну вырос в 15 раз. По состоянию на сентябрь 2025-го в республике насчитывалось уже 21 765 экологичных авто и автобусов, из которых львиная доля (21 081) – легковой сегмент.

Однако за радужной статис­тикой скрывается серьезный вызов: вместе с популярностью электрокаров в Казахстане на первый план выходят вопросы безопасной эксплуатации как самих автомобилей, так и зарядной инфраструктуры. В этой связи ҚАО организовал экспертную дискуссию, участники которой обсудили, насколько надежны современные батареи, как развиваются зарядные станции и какие мировые стандарты безопасности необходимо внедрять в нашей стране уже сегодня.

Как отмечает президент ҚАО Анар Макашева, рынок растет настолько стремительно, что вопросы безопасности и технической грамотности владельцев не всегда успевают за темпами продаж. Сегодня казахстанцы все чаще отдают предпочтение не чистым электрокарам, а подзаряжаемым гибридам, которые стали практичным компромиссом между экологичностью и независимостью от зарядной инфраструктуры на дальних дистанциях.

В начале 2026 года доля NEV-автомобилей на рынке новых машин достигла 2,6%. В лидерах продаж закрепились такие бренды, как BYD и Li Auto, предлагающие высокотехнологичные решения, которые буквально диктуют моду на дорогах Алматы и Астаны. В пятерку лидеров вошли также Zeekr, Geely Galaxy и ROX-20.

Главный риск этого бурного роста заключается в сером импорте. Специалисты ҚАО предупреждают: электромобиль без надлежащей сертификации, купленный с рук или у случайных перекупщиков, может оказаться бомбой замедленного действия.

– Если человек приобрел электромобиль в другой стране не через официальных импортеров, то сам юридически признается импортером. Следовательно, сам отвечает за эксплуатацию и возникшую проблему. Мы считаем, что такой потребитель не защищен, – ему некому потом предъявить претензии, если возникнет проблема с авто, – пояс­нила Анар Макашева.

И напротив, на официально ввезенные электромобили, как заметил президент Ассоциации автомобильных экспертов и аудиторов QazAutoStandard Ербол Сейпилов, распространяются гарантийные обязательства дилеров и производителей. В этом случае национальные законы защищают потребителей вплоть до замены авто.

Эксперт также напомнил, что при ввозе электрокара крайне важно соблюдать технический регламент ЕАЭС. Профессиональная проверка включает в себя даже такие специфические параметры, как 30-минутная максимальная мощность – это критически важный показатель стабильности работы системы, который невозможно проверить в условиях обыч­ного СТО. Без официального подтверждения безопасности покупатель рискует столкнуться со скрытыми дефектами батарей.

Современный электромобиль экологичен и безопасен только тогда, когда он исправен, убеж­ден экоактивист – основатель проекта ECO Network Евгений Мухамеджанов. Для этого автовла­делец должен строго соб­людать правила эксплуатации. И с этим не поспоришь...

По мнению Анар Макашевой, обслуживание высокотехнологичного транспорта с мощными накопителями энергии – не тот случай, когда можно экономить на сервисе. Доверять ремонт и техоб­служивание первым встречным мастерским смертельно опасно: только официальные дилеры и сертифицированные центры могут гарантировать безопасность, считает глава ҚАО.

Чтобы подтвердить серьезность этих слов, эксперты ҚАО провели для столичных журналистов наглядный эксперимент. Результаты, признаюсь, меня шокировали: при имитации повреждения (проколе гвоздем) популярный NCM-аккумулятор мгновенно взорвался, полыхал и дымил до вмешательства пожарных. В то же время литий-железо-фосфатная батарея (LFP) выдержала тест безупречно, более того – не потеряла накопленный заряд и смогла бы после аварии работать еще несколько часов.

Тест подтвердил: ответственное отношение владельца электромобиля начинается уже с выбора бренда. Нельзя упускать из виду и то, что срок службы машины напрямую зависит от топлива – качества тока и оборудования. В девяти городах страны уже активно развивается сеть умных станций MyCharge, работающих на передовых китайских технологиях TELD. Использование сертифицированных ЭЗС, обслуживаемых профессионалами, – еще одно обязательное требование безопасности.

Безусловно, журналистов интересовало, смогут ли владельцы электрокаров по-настоящему экономить. Как пояснили экс­перты, стоимость официальных электромобилей складывается из цены производства, налогов, сертификации и маржи дилеров. При этом наметилась хорошая тенденция: с развитием технологий электромобили постепенно дешевеют. Поэтому, какие бы колкости ни отпускали скептики в адрес зеленых авто, они все увереннее завоевывают наш рынок.