В Казахстане создана Всемирная федерация по аударыспаку

В Алматы прошел первый Всемирный конгресс по аударыспаку (борьба верхом), где объявили о создании Федерации данного вида спорта, передает Кazpravda.kz .

Штаб-квартира Федерации будет находиться в Алматы. Также в ходе мероприятия страны-участники избрали президента Всемирной федерации по борьбе верхом, им стал руководитель компании «Атасу Групп» - Марат Жуман.

Президент Ассоциации национального спорта РК Исламбек Салжанов подчеркнул важность этого события.

«Сегодня один из самых важных дней в истории национального спорта нашей страны. Пришло время поднять наш национальный вид спорта аударыспак на мировой уровень. Вместе с такими государствами, как Россия, Китай, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Венгрия, мы будем развивать и знакомить мир с дисциплиной аударыспака!

Как вы все знаете, в следующем году в нашей стране пройдут V Всемирные игры кочевников.

Мы, поколение кочевников, должны провести это мероприятие на высочайшем уровне.

Этот вопрос находится под пристальным вниманием главы государства Касым-Жомарта Токаева!

Ассоциация национального спорта приступила к планомерной работе со своими дочерними федерациями по вопросу проведения игр кочевников на подобающем уровне.

Я считаю, что создание сегодняшней всемирной федерации аударыспака является тому подтверждением», – сказал Исламбек Толеубаевич.

В свою очередь, новый президент всемирной Федерации борьбы верхом (аударыспак) Марат Жуман заявил, что предстоит большая работа.

«Сегодня мы все собрались на очень важное событие в Алматы.Хочу выразить признательность представителям стран, прославляющим традиционные конные виды спорта, а также Ассоциации национального спорта РК за эту возможность.

Сегодняшнее событие станет историческим для казахского народа и национальных видов спорта нашей страны. У нас грандиозные планы - продемонстрировать миру наш национальный вид спорта, создав всемирную Федерацию по борьбе верхом, и мы реализуем этот план совместно с несколькими крупнейшими государствами.

Нас ждут большие дела. В дальнейшем, вместе со странами-членами Федерации, мы будем прилагать усилия для развития и процветания данного вида спорта», – сказал Марат Кожаханович.

Также в начале встречи были приняты единые правила игры. Основные правила были взяты из аударыспака - казахского национального вида спорта. Кроме того, были утверждены весовые категории спортсменов и установлен график предстоящих соревнований. Для честного проведения международных игр обязательным критерием был назначен VAR (видеопомощник судьи).

В завершение встречи представители Кыргызской Республики предложили провести первый чемпионат мира по аударыспаку по уже вновь утвержденным единым правилам на Иссык-Куле в сентябре текущего года. Идея была единогласно одобрена всеми странами-участниками.