На форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте обсудили развитие цифровых регионов, внедрение искусственного интеллекта и создание технологических экосистем.

Участники отметили необходимость перехода от разрозненных цифровых решений к системной модели, основанной на данных, развитии региональных IT-хабов и подготовке специалистов.

«Интеллектуальные системы в регионах - это не про технологии ради технологий, а про эффективность, равный доступ к сервисам и реальную экономическую отдачу. Наша задача - внедрить единые цифровые стандарты, чтобы житель любого сельского округа имел такой же интеллектуальный доступ к медицине, образованию и госуслугам, как и житель мегаполиса. Цифровой комфорт должен стать базовым стандартом качества жизни каждого казахстанца», - отметил в своем выступлении министр искусственного интеллекта РК Дмитрий Мун.

Создание региональных «озер данных» как основы для внедрения искусственного интеллекта. Эти платформы позволят собирать и анализировать данные для управления городами, развития сельского хозяйства и других отраслей. Ожидается, что такие решения повысят эффективность цифровых сервисов и ускорят развитие регионов.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев представил стратегию формирования региональных IT-хабов как точек роста локальных технологических экосистем. Он отметил, что цифровая трансформация Казахстана выходит на новый этап, где регионы становятся центрами притяжения талантов, инвестиций и технологического предпринимательства.

"Результаты работы Astana Hub стали мощным аргументом в пользу развития 19 региональных IT-хабов. Достижения центральной площадки впечатляют: приток инвестиций от Google и Microsoft, создание 30 000 рабочих мест и рост совокупного дохода участников в 67 раз (до 2,5 трлн тенге). Благодаря уникальному налоговому мультипликатору, обкатанному в столице, региональные хабы получают готовую формулу успеха. Развитие этой сети позволит децентрализовать IT-индустрию, предоставляя местному бизнесу те же инструменты для взрывного роста и расширения инфраструктуры, которые уже сработали в масштабе страны", - подчеркнул Мадиев.

Он также отметил, что развитие экосистемы строится по принципу полной воронки – от программ Startup School и Startup Orda до международных акселераторов, включая Silkway Accelerator, реализуемого совместно с Google for Startups, Hero Training и AlchemistX. Это позволяет стартапам привлекать инвестиции, получать доступ к инфраструктуре и выходить на рынки США, ОАЭ и Китая. В числе успешных кейсов – проекты CITIX и Arlan Biotech, подтверждающие потенциал Казахстана как технологического моста между регионами.