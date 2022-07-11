В Казахстане удалось снизить рост как совершенных суицидов, так и их попыток среди несовершеннолетних

Органы прокуратуры уделяют серьезное внимание фактам самоубийства детей и подростков в Казахстане. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев в ходе прошедшего заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Так, по словам Жандоса Умиралиева, усилен надзор за расследованием дел по суицидам несовершеннолетних. По каждому такому случаю совместно с органами следствия надзирающие прокуроры детально разбираются в причинах и условиях, приведших или способствовавших суициду, включая дачу оценки действиям должностных лиц госорганов.

Реализуемые Генпрокуратурой меры способствовали тому, что удалось снизить рост как совершенных суицидов, так и их попыток. Так, в первом полугодии 2022 года отмечается снижение суицидов среди несовершеннолетних на 38,1%, попыток - на 5,7%. В то время как в 2021 году наблюдался рост совершенных случаев суицида и его попыток среди несовершеннолетних на 21,5%.

- Одна из основных проблем заключается в недостаточной квалификации и уровне подготовки психологов, специалистов по работе с детьми из группы риска, - отметил Жандос Умиралиев. - К примеру, в 2021 годув Акмолинской области совершили суицид 5 несовершеннолетних, состоявших в группе риска. Педагогами-психологами не были приняты диагностические и консультационные меры в отношении погибших детей.

В Западно-Казахстанской области девочка, подвергавшаяся насилию со стороны отчима, совершила попытку суицида в апреле 2021 года. Психологами на контроль она не была взята, необходимая работа не проведилась. В результате, ребенок совершил вторую попытку суицида ровно через год - в апреле 2022 года. Схожие примеры есть и в других регионах.

При этом заместитель Генпрокурора отметил и тот факт, что на психологов в школах ложится огромная нагрузка: в среднем на одного специалиста приходится около 700 детей, а в отдельных школах она достигает 1 500 и более ребят.

При этом Жандос Умиралиев отметил необходимость пересмотра нормативов по штатным единицам психологов, установленных в Типовом штате работников организаций образования.

На качество работы психологов в школах влияют и другие факторы. Отмечается текучесть кадров - почти 50% психологов увольняются из школ из-за большой нагрузки и низкой заработной платы. Во многих школах у данных специалистов нет условий для проведения работы с учащимися (кабинетов, например).

- В мае 2022 года прокуратурой Алматы совместно с Центром исследования прав человека был проведен социальный опрос среди учащихся, который показал низкий уровень доверия к психологам. Дети жаловались, что проблемы и информация, озвученная психологу, передавались родителям, которые в последующем просто отругали ребенка. Многие дети не могут обратиться к психологу, поскольку бояться издевательств и насмешек со стороны других детей, - отметил заместитель Генпрокурора.

Он подчеркнул, что повышению квалификации школьных психологов следует уделять самое серьезное внимание. Средства на их подготовку государством выделяются, но расходуются неэффективно. Есть вопросы к работе комиссий по делам несовершеннолетних.

Определенную опасность представляет и информационное пространство, в которое дети идут, когда остаются наедине со своими проблемами, и ищут ответы на беспокоящие их вопросы в Интернете. Только с начала 2022 года уполномоченными органами выявлено и закрыто более тысячи сайтов с противоправным контентом, в том числе суицидальной направленности.