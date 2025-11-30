В Казахстане утвердили ряд стандартов в области экологии

Экология
8

В условиях стремительных экологических и климатических изменений Казахстан усиливает природоохранные меры и модернизирует систему регулирования в сфере экологии, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: Минэкологии РК

Для повышения качества окружающей среды и минимизации рисков для населения Комитет технического регулирования и метрологии МТИ утвердил ряд новых стандартов, направленных на поддержку реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года.

Принятые документы формируют современные требования к управлению отходами, адаптации к климатическим изменениям, снижению выбросов, и переходу к циркулярной экономике и рациональному использованию ресурсов.

Ключевые утверждённые стандарты

1. СТ РК СТ РК 4022-2025 «Отходы. Управление отходами. Требования к малоотходным технологиям». Стандарт устанавливает требования к нормированию малоотходных и условно называемых «безотходными», технологиям при управлении с отходами производства и потребления, к направлениям и принципам создания безотходных технологий. Данный стандарт станет важным инструментом в переходе к малоотходным и безотходным технологиям, обеспечивая устойчивое развитие и защиту окружающей среды.

2. СТ РК ISO/TS 14092-2025 «Адаптация к изменению климата. Требования и руководство по адаптационному планированию для местных органов власти и сообществ», который описывает пошаговый процесс позволяет настроить местный план адаптации с учетом климатических, экологических и социальных условий в каждом конкретном случае.

3. СТ РК ISO 14068-1 «Управление изменением климата. Переход к чистому нулю. Часть 1. Углеродная нейтральность» и СТ РК IWA 42 «Руководство по углеродной нейтральности». Они создают основу для ответственного управления выбросами и внедрения научно обоснованных климатических решений. Новые стандарты устанавливают единые подходы и принципы для всех участников - экологических и аналитических организации, национальных и региональных центров мониторинга окружающей среды, экологических организации.

4. СТ РК 4013-2025 «Циркулярная экономика. Измерение и оценка эффективности циркулярной экономики».

5. СТ РК 4012-2025 «Циркулярная экономика. Словарь, принципы и рекомендации по внедрению».

6. СТ РК ISO 4789 - 2025 «Руководящие указания по очистке и повторному использованию сточных вод на тепловых электростанциях». Этот документ направлен на снижение водопотребления ТЭС и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Стандарт предполагает внедрение современных технологий очистки - мембранных, биологических и химических.

Утверждение новых экологических стандартов усиливает позиции Казахстана в глобальной климатической политике и создает основу для устойчивого развития, снижая экологические риски и поддерживая переход к низкоуглеродной экономике.

#Казахстан #экология #стандарты

Популярное

Все
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
"16 дней против насилия": в столице ряд объектов окрасились в оранжевый цвет
Казахстан полностью завершил обновление программного обеспечения Airbus
Зарина Дияс пробилась на Australian Open
В Казахстане запущена Единая платформа закупок
Алматы усиливает меры по снижению загрязнения воздуха
В Актобе высажено 150 сосен благодаря спонсорам
В Алматы поддержали глобальную кампанию "16 дней против насилия"
Папа Римский в Турции встретился с православным патриархом
ЧМ мира по каратэ: Берульцева будет драться за "золото"
На сайте Белого дома появилась "доска позора" для СМИ
Где в Казахстане можно постричься дешевле всего
Надир Шафиев: "Парламентская власть в Казахстане станет ещё более независимой, что является атрибутом истинной демократии"
Спасатели МЧС эвакуировали иностранцев близ Аральска
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Новый центр мировой металлургии
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Красную сигнальную полосу на обочину дороги впервые нанесли в Карагандинской области
Сборная Казахстана стала чемпионом Азии по хоккею
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Шалкарским лесникам передали автомобили и дроны
Использование электрических удочек запрещено законом в РК
Завод по переработке ТБО построят в Астане
Бектенов поручил обеспечить цифровой учет отходов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]