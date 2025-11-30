В условиях стремительных экологических и климатических изменений Казахстан усиливает природоохранные меры и модернизирует систему регулирования в сфере экологии, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: Минэкологии РК

Для повышения качества окружающей среды и минимизации рисков для населения Комитет технического регулирования и метрологии МТИ утвердил ряд новых стандартов, направленных на поддержку реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности до 2060 года.

Принятые документы формируют современные требования к управлению отходами, адаптации к климатическим изменениям, снижению выбросов, и переходу к циркулярной экономике и рациональному использованию ресурсов.

Ключевые утверждённые стандарты

1. СТ РК СТ РК 4022-2025 «Отходы. Управление отходами. Требования к малоотходным технологиям». Стандарт устанавливает требования к нормированию малоотходных и условно называемых «безотходными», технологиям при управлении с отходами производства и потребления, к направлениям и принципам создания безотходных технологий. Данный стандарт станет важным инструментом в переходе к малоотходным и безотходным технологиям, обеспечивая устойчивое развитие и защиту окружающей среды.

2. СТ РК ISO/TS 14092-2025 «Адаптация к изменению климата. Требования и руководство по адаптационному планированию для местных органов власти и сообществ», который описывает пошаговый процесс позволяет настроить местный план адаптации с учетом климатических, экологических и социальных условий в каждом конкретном случае.

3. СТ РК ISO 14068-1 «Управление изменением климата. Переход к чистому нулю. Часть 1. Углеродная нейтральность» и СТ РК IWA 42 «Руководство по углеродной нейтральности». Они создают основу для ответственного управления выбросами и внедрения научно обоснованных климатических решений. Новые стандарты устанавливают единые подходы и принципы для всех участников - экологических и аналитических организации, национальных и региональных центров мониторинга окружающей среды, экологических организации.

4. СТ РК 4013-2025 «Циркулярная экономика. Измерение и оценка эффективности циркулярной экономики».

5. СТ РК 4012-2025 «Циркулярная экономика. Словарь, принципы и рекомендации по внедрению».

6. СТ РК ISO 4789 - 2025 «Руководящие указания по очистке и повторному использованию сточных вод на тепловых электростанциях». Этот документ направлен на снижение водопотребления ТЭС и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Стандарт предполагает внедрение современных технологий очистки - мембранных, биологических и химических.

Утверждение новых экологических стандартов усиливает позиции Казахстана в глобальной климатической политике и создает основу для устойчивого развития, снижая экологические риски и поддерживая переход к низкоуглеродной экономике.