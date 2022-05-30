Общество В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP 30 мая 2022 г. 1:00 Галия Шимырбаева Евростандарт вновь откладывается В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP – международного стандарта надлежащей аптечной практики, который планировалось внедрить 1 января 2023 года. В Казахстане периодически то внезапно исчезают, то вновь появляются на полках востребованные лекарственные препараты. Руководитель Ассоциации аптек страны Талгат Омаров объясняет это тем, что республика на 85% зависит от импорта. – А валюты разных стран очень сильно сейчас «прыгают» – то бегут вперед, то откатываются назад, – говорит он. – Поэтому наш тенге живет с оглядкой. При этом лекарства не дешевеют: если они в этот раз пришли дорогими, то через некоторое время станут еще дороже. Чтобы получить независимость в плане обеспечения страны препаратами, Казахстану необходимо развивать свою фарминдустрию. Политическая воля есть – Президент ежегодно дает поручения Минздраву увеличить долю отечественных лекарств на локальном рынке хотя бы до 50%, однако пока ситуация не улучшилась. Между тем у страны имеется очень неплохой потенциал. В Казахстане есть предприимчивые люди, а близкие географически нам страны – Индия и КНР – обеспечивают фармкомпании всего мира сырьем примерно на 90%. Кроме преимуществ в плане логистики имеется и удобное собственное геополитическое расположение, благодаря чему, по мнению Талгата Омарова, мы можем продавать свои лекарства половине Евразии. – Но, кажется, кому-то в нашей стране выгодно, чтобы Казахстан был зависим от импорта лекарств. Причем такое мнение складывается не только у нас, аптечных работников. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем мартовском Послании народу подчеркнул необходимость подотчетности Правительства Парламенту, а народные избранники, по его словам, должны быть смелее, требуя от высокопоставленных чиновников честной и открытой работы, – рассуждает глава аптечной ассоциации. Впрочем, пока наше Правительство все еще зачастую остается закрытым, не слыша, по словам Талгата Омарова, чаяний народа и бизнесменов. – Ассоциация аптекарей Казахстана неоднократно обращалась в Минздрав по поводу развития отечественного фармацевтического рынка, но раз за разом получает банальные отписки, – сетует руководитель Ассоциации аптек. – Последний раз я там был полтора месяца назад на личном приеме у вице-министра по вопросам фармацевтики. Поднимал вопрос о том, что с 1 января следующего года наша страна может остаться вообще без лекарств. Дело в том, что к этому времени все казахстанские аптеки должны ввести GPP – международный стандарт надлежащей аптечной практики. Его и так перенесли с 2018 на 2023 год, так как владельцы аптек не справились к заданному сроку с заявленными требованиями. Согласно международным правилам, аптекам нужно оборудовать дополнительные помещения для врача-консультанта и лаборатории. А это дополнительный штат, затраты и, соответственно, бюрократические процедуры. По словам Талгата Омарова, сегодня заявляемым евростандартам GPP по всему Казахстану соответствует, по заключению Минздрава, всего 3,5% аптек, все остальные, получается, с 1 января следующего года должны закрыться. Соответственно – люди останутся без лекарств. – Именно по этому поводу я и заходил к вице-министру, – поясняет Талгат Омаров. – На словах мне было заявлено, что наша ассоциация и Минздрав должны создать рабочую группу и обсудить, как выйти из ситуации. Жандос Буркитбаев дал соответствующее поручение своим подчиненным – отработать этот вопрос. Я, чувствуя, что те проигнорируют его, написал еще и на блог министра. На днях мне прислали отписку, что, мол, мы рассматриваем вопрос об очередном переносе сроков введения международного стандарта надлежащей аптечной практики. Для Европы эти стандарты выполнимы, их аптеки имеют возможность заработать, соблюдая необходимые бюрократические стандарты в виде GPP. И мы бы тоже могли это сделать, если бы Минздрав не держал нас в ежовых рукавицах с помощью предельно допустимых цен – это когда лекарства приходится иной раз продавать дешевле, чем они приходят по оптовой цене. Что касается евростандартов GPP, то для того чтобы документально подтвердить, что лекарства хранятся в соответствии с предъявляемыми условиями хранения, что персонал у нас дипломированный и так далее, нужно обращаться к фирмам-посредникам, чьи услуги стоят очень дорого. Кем они созданы и кто является их хозяевами – это уже тема для отдельного разговора.