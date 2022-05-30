Евростандарт вновь откладывается

В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP – международного стандарта надлежащей аптечной практики, который планировалось внедрить 1 января 2023 года.

В Казахстане периодически то внезапно исчезают, то вновь появляются на полках востребованные лекарственные препараты. Руководитель Ассоциации аптек страны Талгат Омаров объясняет это тем, что республика на 85% зависит от импорта.

– А валюты разных стран очень сильно сейчас «прыгают» – то бегут вперед, то откатываются назад, – говорит он. – Поэтому наш тенге живет с оглядкой. При этом лекарства не дешевеют: если они в этот раз пришли дорогими, то через некоторое время станут еще дороже. Чтобы получить независимость в плане обеспечения страны препаратами, Казахстану необходимо развивать свою фарминдустрию. Политическая воля есть – Президент ежегодно дает поручения Минздраву увеличить долю отечественных лекарств на локальном рынке хотя бы до 50%, однако пока ситуация не улучшилась.

Между тем у страны имеется очень неплохой потенциал. В Казахстане есть предприимчивые люди, а близкие географически нам страны – Индия и КНР – обеспечивают фармкомпании всего мира сырьем примерно на 90%. Кроме преимуществ в плане логистики имеется и удобное собственное геополитическое расположение, благодаря чему, по мнению Талгата Омарова, мы можем продавать свои лекарства половине Евразии.

– Но, кажется, кому-то в нашей стране выгодно, чтобы Казахстан был зависим от импорта лекарств. Причем такое мнение складывается не только у нас, аптечных работников. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем мартовском Послании народу подчеркнул необходимость подотчетности Правительства Парламенту, а народные избранники, по его словам, должны быть смелее, требуя от высокопоставленных чиновников честной и открытой работы, – рассуждает глава аптечной ассоциации.

Впрочем, пока наше Правительство все еще зачастую остается закрытым, не слыша, по словам Талгата Омарова, чаяний народа и бизнесменов.

– Ассоциация аптекарей Казахстана неоднократно обращалась в Минздрав по поводу развития отечественного фармацевтического рынка, но раз за разом получает банальные отписки, – сетует руководитель Ассоциации аптек. – Последний раз я там был полтора месяца назад на личном приеме у вице-министра по вопросам фармацевтики. Поднимал вопрос о том, что с 1 января следующего года наша страна может остаться вообще без лекарств.

Дело в том, что к этому времени все казахстанские аптеки должны ввести GPP – международный стандарт надлежащей аптечной практики. Его и так перенесли с 2018 на 2023 год, так как владельцы аптек не справились к заданному сроку с заявленными требованиями. Согласно международным правилам, аптекам нужно оборудовать дополнительные помещения для врача-консультанта и лаборатории. А это дополнительный штат, затраты и, соответственно, бюрократические процедуры.

По словам Талгата Омарова, сегодня заявляемым евростандартам GPP по всему Казахстану соответствует, по заключению Минздрава, всего 3,5% аптек, все остальные, получается, с 1 января следующего года должны закрыться. Соответственно – люди останутся без лекарств.

– Именно по этому поводу я и заходил к вице-министру, – поясняет Талгат Омаров. – На словах мне было заявлено, что наша ассоциация и Минздрав должны создать рабочую группу и обсудить, как выйти из ситуа­ции. Жандос Буркитбаев дал соответствующее поручение своим подчиненным – отработать этот вопрос. Я, чувствуя, что те проигнорируют его, написал еще и на блог министра.

На днях мне прислали отпис­ку, что, мол, мы рассматриваем вопрос об очередном переносе сроков введения международного стандарта надлежащей аптечной практики. Для Европы эти стандарты выполнимы, их аптеки имеют возможность заработать, соблюдая необходимые бюрократические стандарты в виде GPP. И мы бы тоже могли это сделать, если бы Минздрав не держал нас в ежовых рукавицах с помощью предельно допустимых цен – это когда лекарства приходится иной раз продавать дешевле, чем они приходят по оптовой цене.

Что касается евростандартов GPP, то для того чтобы документально подтвердить, что лекарства хранятся в соответствии с предъявляемыми условиями хранения, что персонал у нас дипломированный и так далее, нужно обращаться к фирмам-посредникам, чьи услуги стоят очень дорого.

Кем они созданы и кто является их хозяевами – это уже тема для отдельного разговора.