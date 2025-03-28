В Казахстане внедрили новый формат финансирования спецсоцуслуг

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

Новый формат финансирования внедряется, в том числе, для развития конкуренции за счет привлечения частного сектора и квалифицированных специалистов к оказанию социальных услуг

Фото: Минтруда РК

С 1 января 2025 года система оказания специальных социальных услуг перешла на новый формат финансирования, основанный на правилах и методике формирования тарифов на спецсоцуслуги, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Предполагается, что это позволит расширить охват граждан, нуждающихся в получении ССУ.

Данный механизм способствует повышению эффективности работы организаций и качества предоставляемых услуг, что, в свою очередь, должно положительно повлиять на уровень заработных плат сотрудников.

Тарифы будут формироваться на основании сведений, поступивших из информационных систем организаций, предоставляющих ССУ, и включать в себя две составляющие: основные и накладные расходы.

Тарифы на предоставление специальных социальных услуг утверждаются местными исполнительными органами.

#финансирование #соцуслуги #новый формат

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