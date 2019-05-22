Общество
В Казахстане впервые пройдет симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества
В период с 27 по 31 мая 2019 года в городе Нур-Султан пройдет Пятый симпозиум Организации Объединенных Наций по партнерству в технологиях для миротворчества, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба МО РК, мероприятие проводится Секретариатом Организации Объединенных Наций совместно с Министерством обороны Республики Казахстан.

В симпозиуме по приглашению министра обороны РК примут участие заместители Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Харе и миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Ранее подобные мероприятия ООН проводились в таких странах, как Австрия, Германия, Италия, Южная Корея.

Симпозиум станет платформой взаимодействия между государствами, научными кругами и международными организациями для поиска путей повышения эффективности миротворческих операций. Главными темами мероприятия станут технологические инновации для повышения безопасности миротворцев, укрепление коммуникаций, улучшение ситуационной осведомленности, противодействие самодельным взрывным устройствам, внедрение теле-медицины, а также уменьшение воздействия на окружающую среду.

Необходимо отметить, что в октябре 2018 года Казахстан впервые направил миротворческую роту из 120 военнослужащих совместно с индийским батальоном во Временные силы ООН в Ливане. В настоящее время в качестве военных наблюдателей в миротворческой миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре проходят службу две казахстанские женщины-офицеры. Кроме того, в начале этого года ООН сертифицировала миротворческие курсы казахстанского Учебного центра "Партнерство во имя мира" (КАЗЦЕНТ), которые доступны для военнослужащих из любых стран мира.

С условиями проведения симпозиума ООН по партнерству в технологиях для миротворчества можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны РК www.mod.gov.kz.

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