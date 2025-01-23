В Казахстане впервые введут уголовную ответственность за оборот прекурсоров

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ДП Жамбылской области разъяснили новеллы нового закона

Фото: ДП Жамбылской области

3 марта 2025 года вступают в силу поправки в законодательство по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, передает Kazpravda.kz

Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Им грозит от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Впервые вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, а также прекурсоров, которые используются при производстве наркотиков. Ранее уголовная ответственность предусматривалась за только за контрабанду прекурсоров.

Вместе с тем, незначительно смягчены наказания для закладчиков наркотиков.

«При первом совершении преступления без отягчающих обстоятельств наказание снижено до 5–8 лет лишения свободы (ранее 5–10 лет), сохраняя конфискацию имущества. Это в случае, если подозреваемый обвиняется в сбыте наркотиков в небольшом размере. За сбыт в крупном размере – от 6 до 10 лет лишения свободы (ранее от 6 до 12 лет), в особо крупном размере - от 7 до 12 лет лишения свободы (ранее от 10 до 15 лет)», – пояснил и. о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков  на площадке региональной службы коммуникаций.  

Как показывает статистика, закладчиками в основном становятся молодые люди, впервые преступившие закон. Они становятся лишь «марионетками» в руках организаторов наркобизнеса. Поэтому, им предоставляется шанс пораньше выйти на свободу и начать новую жизнь.

«Полагаем, что внесенные изменения позволят создать более справедливую систему уголовной ответственности, а также усилить борьбу с новыми проявлениями наркобизнеса», – заключил спикер.

#наркотики #наказание #ужесточение #закладчики

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