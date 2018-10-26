Общество
В Казахстане введут денежный сбор для иностранных туристов
Иностранцев в Казахстане обяжут платить туристский сбор. Деньги планируют тратить на рекламу республики за рубежом, сообщает Almaty.tv.

Новый проект по развитию внутреннего и въездного туризма обсуждался в Алматы.

"Мы предполагаем введение туристского сбора, это когда иностранные туристы платят за присутствие здесь, а эти деньги идут на промоушн, продвижение туристских продуктов в Казахстане, то есть очень много новелл, скажу, что не просто этот процесс идет, есть большой пул согласования с бизнесом, и там тоже есть спорные моменты, есть еще один аспект - согласование государственными органами отраслевыми", - сказала руководитель группы по разработке законопроекта по вопросам туристской отрасли Гульнара Курбанбаева.

Найти способ догнать, и даже обойти другие страны по развитию туризма, поручил Президент Нурсултан Назарбаев в мае. Новая программа - должна решить множество проблем и увеличить транзит путешественников в ближайшие 6 лет до 13,5 миллиона человек. Так, проект предполагает продвижение электронных виз, расширение списка стран безвизового и 72-часового режимов.

"Это все страны, которые сегодня, на наш взгляд, могут обеспечить увеличение туристического потока качественными туристами. Вы знаете, у нас действует 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и для Индии, сегодня он уже показал свою состоятельность, на сегодня более 20 тысяч туристов из этих стран проследовало в рамках этого режима, из них порядка 12 тысяч вышли в города Алматы и Астана", - отметил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов.

Ядро программы - это топ-10 популярных туристических мест в Казахстане. Среди них - озеро Алаколь, горнолыжный курорт в Алматинской области, Балхаш, пляжный курорт на Каспийском море, Щучинско-Боровская зона. Их намерены развивать по всем международным стандартам. Вместе с проектом госпрограммы представили и законопроект "О туризме". На сегодня изменения внесены в 18 статей и определены еще четыре новые.

Оба проекта планируют внести на рассмотрение в Парламент уже в декабре.

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