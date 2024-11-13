В Казахстане введут новую систему отбора спортивных дисциплин

Теперь приоритетные виды спорта будут отбираться на основе результатов выступлений национальных сборных на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство туризма и спорта РК разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также предотвращения избыточного законодательного регулирования», передает Kazpravda.kz

Документ предусматривает введение новой системы отбора спортивных дисциплин в стране. Согласно законопроекту, приоритетные виды спорта будут отбираться не по мировым рейтингам, а на основе результатов выступлений национальных сборных на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Эти изменения направлены на уточнение приоритетов в подготовке спортивных сборных Казахстана и создание системы, основанной на результатах на международной арене. Таким образом, будет реализована конкретная и ориентированная на результат политика, которая позволит повысить конкурентоспособность казахстанских спортсменов на международных соревнованиях.

«Этот законопроект направлен на внедрение инноваций в спортивной сфере, повышение эффективности и обеспечение высоких результатов спортивных сборных Казахстана на международных турнирах. Мы рассматриваем результаты на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх в качестве основного ориентира и стремимся вывести спортивную сферу нашей страны на новый уровень», – подчеркнул министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Предполагается, что принятие данного законопроекта позволит усовершенствовать систему развития спорта в стране и обеспечит достижение Казахстаном выдающихся результатов на мировой спортивной арене.