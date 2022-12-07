В Казахстане вводят институт петиций

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Как отметил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, президент РК дал поручение по развитию механизмов общественного контроля.

Проектом закона определяется понятие общественного контроля. Объектом общественного контроля являются местные, государственные, центральные госорганы, субъекты квазигоссектора, исполнители функций центральных или местных исполнительных органов, субъектами общественного контроля являются граждане, некоммерческие организации, зарегистрированные в Казахстане.

Целью общественного контроля является обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Главный принцип – законность, гласность, открытость и прозрачность, добровольное участие и независимость субъектов общественного контроля.

Законопроектом утверждены нормы рассмотрения результатов общественного контроля. Таким образом, объекты общественного контроля должны рассмотреть итоговый документ по результатам общественного контроля в 10-дневный срок и направить мотивированный ответ. При этом, объекты общественного контроля обязаны принимать меры для всестороннего, полного и объективного рассмотрения обстоятельств.

Сопутствующим пакетом поправок регламентируется институт петиций, а также по совершенствованию законодательства в области доступа к информации.

В законодательстве вводится понятие петиции. Петиция – коллективное уведомление, отклик или предложение, направленные в госорган, местный представительный, исполнительный орган в электронном формате и рассматриваемым в порядке, установленным главой 12 прим. 1 Административного процедурно-процессуального кодекса РК (АППК).

АППК утвержден порядок подачи и рассмотрения петиции. Петиция может быть подана гражданами РК через специальный интернет-портал.

Уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной. Кроме тог, в течение 20 рабочих дней со дня подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Такая практика применяется в ряде стран, где создан институт петиции – США, Узбекистан и другие.

«Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые ее поддерживают. Районный уровень, акиматы – 2,5 тыс. голосов, при населении свыше 50 тыс. Для остальных – не менее 5% от численности населения. Районный уровень, маслихат – 5 тыс. голосов при населении свыше 50 тыс., для остальных – не менее 10% от численности населения. Областной уровень, акиматы – 1% голосов от населения соответствующей административной территориальной единицы. Областной уровень, маслихаты – не менее 2% от населения соответствующей административной территориальной единицы. Республиканский уровень, правительство, не менее 50 тыс. голосов», – пояснил министр.

В ходе рассмотрения петиции, госорган с приглашением уведомлением автора петиции организует публичное обсуждение проекта решения госоргана и создает отдельную комиссию и рабочую группу.

Такие меры позволят повысить общественный статус и значимость петиций.

Решение по петициям принимает только первый руководитель госоргана.

Депутатам маслихата в период продвижения петиций предлагается внести изменения в закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» для участия в сборе подписей, проведения мониторинга рассмотрения петиций госорганами, информирование избирателей своего округа по рассмотрению петиций и другие.