В Казахстане за год вырос объем отходов

Статистика
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Венера Баталова
корреспондент

В 2024 году казахстанцы оставили после себя 4,6 миллиона тонн мусора — это на 11,4% больше, чем годом ранее. Из этого количества 3,8 миллиона тонн составили обычные коммунальные отходы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Но есть и хорошие новости: растет не только объем мусора, но и доля его сортировки. В этом году отсортировано 1,3 миллиона тонн отходов — это на 0,9% больше, чем в 2023-м. Больше всего среди перерабатываемого мусора — макулатура и картон (10,7%), а также пластик (9,9%).

Лидером по объему сортированных отходов стал мегаполис Алматы — 398,5 тыс. тонн. Карагандинская область с показателем 237,8 тыс. тонн — на втором месте, а столица Астана замыкает тройку лидеров с 207,9 тыс. тонн.

На сегодняшний день в Казахстане работают 811 предприятий и организаций, занимающихся сбором и вывозом бытовых отходов. Сортировкой, переработкой и захоронением отходов занимается 227 организаций.

Рост объемов мусора — тревожный сигнал, но развитие инфраструктуры сортировки и переработки дает надежду.

Чем больше мы сортируем, тем меньше вреда наносим окружающей среде и тем ближе к устойчивому будущему.

#мусор #отходы #сортировка

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