Сенат на пленарном заседании одобрил принятие поправок по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркнул сенатор Серик Алдашев, закон инициирован депутатами Парламента и направлен на усиление государственного регулирования сферы долевого строительства, сокращение доли серого строительства путем ужесточения норм и правил, регулирующих сделки с жилой недвижимостью, улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, повышение кадрового потенциала автодорожной отрасли.

«На сегодня, по информации местных исполнительных органов, по стране имеются проблемные объекты в долевом строительстве. Это обусловлено тем, что некоторые застройщики, ссылаясь на гражданские правоотношения, заключают с физическими лицами различные договоры бронирования, инвестирования и т. д, что не обеспечивает должного уровня защиты прав и интересов граждан и приводит к негативным последствиям, таким как задержка сроков сдачи объектов, некачественное строительство и убытки для дольщиков. Сложилась негативная практика - недобросовестные застройщики привлекают средства дольщиков в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» и при рассмотрении дел в судах дольщики проигрывают дела недобросовестным застройщикам. В этой связи назрела необходимость принять меры, направленные на обеспечение прозрачности деятельности жилищного строительства, безопасности сделок, целевого использования денег дольщиков, снижение социального напряжения и нагрузки на бюджет», - аргументировал нормы депутат.

Для решения этих вопросов законом предусмотрен пакет ужесточающих мер к застройщикам, предусматривающих запрет на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся домах, запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков.

Кроме того, вводится норма на проведение мониторинга местными исполнительными органами на предмет законности привлечения денег дольщиков на рынке строящегося жилья, а также запрет ипотеки на приобретение недвижимости в строящемся МЖД. Также проведение сделок по купле-продаже строящегося жилья будет только в безналичной форме. Вместе с тем предлагается сокращение срока продления строительства жилого дома с 9 до 5 месяцев.

Вводятся также стимулирующие меры, позволяющие улучшить условия и снизить требования к застройщикам, направленные на снижение требований к застройщикам при долевом строительстве после возведения каркаса дома по опыту и снижение требований при долевом строительстве способами получения гарантии Единого оператора и участия в проекте банков.

В целях развития малоэтажного строительства включено понятие «комплекс индивидуальных жилых домов» в сферу регулирования Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве».

В целях защиты интересов населения создается Центр поддержки дольщиков для консультирования граждан о безопасном приобретении жилья, предоставление информации о наличии у тех или иных застройщиков разрешения МИО либо гарантии Единого оператора.

Кроме того, вводится защита вкладов жилищных строительных сбережений (ЖСС) от претензий третьих лиц, а также для обеспечения защиты жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам.

Законом также предлагается ряд норм по повышению качества автомобильных дорог общего пользования.