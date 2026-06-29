В Казахстане запущен пилот по маркировке кондитерских изделий

Экономика

К проекту присоединились лидеры рынка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 июня 2026 года в Казахстане стартовал пилотный проект по маркировке кондитерских изделий, который продлится до 1 июня 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Это очередной шаг в рамках реализуемой в стране политики цифровой прослеживаемости товаров, призванной защитить рынок от контрафакта и повысить прозрачность цепочек поставок. К проекту уже присоединились ведущие компании отрасли. Среди отечественных производителей –ТОО «Баян Сулу» и ТОО «Лотте Рахат», а среди импортеров – ТОО «Марс Казахстан», ТОО «Ферреро Казахстан», ТОО «Мон'дэлис Казахстан» и ТОО «Нестле Фуд Казахстан».

По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», «Баян Сулу» и «Рахат» совокупно занимают порядка 50% отечественного производства кондитерской продукции, а с учетом импорта – около 30% всего рынка. Это делает пилотный проект максимально представительным и обеспечивает участие ключевых отраслевых игроков.

В соответствии с соглашением ЕАЭС, маркировке подлежат основные категории кондитерских изделий: сахаристые изделия, шоколад и шоколадная продукция, печенье, вафли, мучные кондитерские изделия, мармелад, джемы, фруктовые и ореховые пасты, а также другие виды продукции.

Пилотный этап направлен на выявление технических и организационных рисков, оценку необходимости доработки бизнес-процессов и формирование предложений по совершенствованию нормативной базы. Участники получают возможность бесплатно протестировать функционал информационной системы маркировки и прослеживаемости, отработать интеграцию инструмента маркировки с производственными и логистическими процессами, а также апробировать различные способы нанесения кодов на продукцию.

Цифровая маркировка призвана защитить потребителей от контрафактной и нелегальной продукции, повысить прозрачность поставок, обеспечить добросовестную конкуренцию и создать условия для развития отрасли. Решение о введении обязательной маркировки будет принято по итогам пилотного проекта с учетом его результатов и предложений участников рынка. На сегодняшний день обязательная маркировка в Казахстане уже действует для обуви, табачных изделий, лекарственных средств, пива, моторного масла и дериватов сайгака.

В сентябре текущего года планируется введение маркировки биологически активных добавок, в декабре – товаров легкой промышленности и ювелирных изделий. Уже завершены пилотные проекты по маркировке сжиженного газа в бытовых баллонах и древесины, реализуются пилотные проекты по маркировке растительного масла, товаров бытовой химии и косметики.

Для присоединения к пилотному проекту производителям, импортерам и другим участникам оборота необходимо направить заявку Единому оператору маркировки и прослеживаемости товаров на электронный адрес info@digitaleconomy.kz.

#Казахстан #маркировка #кондитерские изделия

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