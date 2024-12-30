​В казахстанских школах начались зимние каникулы

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся с 10 по 16 февраля 2025 года включительно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство просвещения РК разработало и направило в регионы рекомендации по организации зимних каникул в рамках программы «Біртұтас тәрбие», включающие уроки безопасности, образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия, передает Kazpravda.kz

Одним из ключевых приоритетов остается обеспечение безопасности детей. Особое внимание уделяется совместному времяпрепровождению школьников с семьями, особенно в праздничные дни.

Для профилактики ДТП необходимо уделить внимание мерам безопасности на улицах, на льду, горках, катках, возле водоемов, а также в местах массового скопления людей, на ярмарках и новогодних елках.

Также важно соблюдать пожарную безопасность при обращении с огнем и электрическими приборами, использовании новогодних гирлянд, свечей и бенгальских огней.

Напомним, зимние каникулы в этом учебном году продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января включительно.

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней - с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.