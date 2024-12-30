​В казахстанских школах начались зимние каникулы

Образование
340
Гульмира Кунапия
корреспондент

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся с 10 по 16 февраля 2025 года включительно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство просвещения РК разработало и направило в регионы рекомендации по организации зимних каникул в рамках программы «Біртұтас тәрбие», включающие уроки безопасности, образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия, передает Kazpravda.kz

Одним из ключевых приоритетов остается обеспечение безопасности детей. Особое внимание уделяется совместному времяпрепровождению школьников с семьями, особенно в праздничные дни.

Для профилактики ДТП необходимо уделить внимание мерам безопасности на улицах, на льду, горках, катках, возле водоемов, а также в местах массового скопления людей, на ярмарках и новогодних елках.

Также важно соблюдать пожарную безопасность при обращении с огнем и электрическими приборами, использовании новогодних гирлянд, свечей и бенгальских огней.

Напомним, зимние каникулы в этом учебном году продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января включительно.

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней - с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

#дети #школы #каникулы #зима

Популярное

Все
Мечты должны сбываться
В ПК «Ижевское» яйца в одну корзину не складывают
На Новый год снег достанется не всем
Закон Республики Казахстан
Безопасность детей как наивысший приоритет
База для скорой ремонтной помощи
Система госзакупок переведена в электронный формат
Открылся первый в стране реабилитационный центр для артистов
Закон Республики Казахстан
Молодежная политика: ключевые события
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
Скорая помощь обслужила свыше 7,7 млн вызовов
Прагматичность в деле
Цифровая карта семьи помогает бороться с бедностью
Государственные награды и ключи от квартир вручены молодым ученым
Волшебная сказка
Престиж рабочих профессий повышается
Представлена новая платформа e-Sport
Повышая эффективность системы предупреждения и ликвидации ЧС
Покорители открытой воды
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Худи и свитшоты made in Abai
Мангистауский блогер показал фото с места авиакатастрофы в Актау
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Стрельба возле ТРЦ произошла в Алматы
Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане
«Дом шахматиста» открыли для пенсионеров в Шымкенте
Ашимбаев доложил президенту о работе и планах Сената
Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Прорыв в дорожной сфере
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Правила назначения на должности директоров и учителей школ …
В международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR во…
В Казахстане увеличили объем госзаказа на подготовку кадров
Скорость интернета увеличилась в 90% сельских школах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]