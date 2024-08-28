В Kazеnergy поддержали идею строительства АЭС

Энергетика , АЭС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Казахстан стоит на пороге важного решения, которое определит дальнейшее развитие энергетического сектора. Вопрос строительства АЭС является важнейшим аспектом развития страны, заявили в Kazenergy
 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ассоциации считают, что АЭС поможет диверсифицировать структуру генерации, улучшит работу Единой энергетической системы и значительно укрепит энергобезопасность страны, передает Kazpravda.kz 

«Включение атомной энергетики в энергобаланс страны позволит снизить зависимость от ископаемых источников и сократить вредные выбросы в атмосферу, что в свою очередь будет способствовать улучшению экологической обстановки и окажет значительное влияние на усилия страны по снижению климатических рисков, соответствуя Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан», - говорится в заявлении ассоциации.

Атомная энергетика – это еще и высокотехнологичная отрасль, способствующая развитию науки и образования. Казахстан обладает значительным технологическим потенциалом для развития атомной энергетики. В стране накоплен опыт эксплуатации ядерных реакторов, налажено производство топлива для атомных станций, успешно работают научно-исследовательские учреждения. Уникальные исследования наших ученых из Национального ядерного центра в Курчатове и Института ядерной физики в Алматы известны далеко за пределами нашей страны и высоко оцениваются странами, эксплуатирующими атомные станции.

С точки зрения безопасности, планируемые к строительству АЭС будут оснащены реакторами поколения 3+, которые соответствуют международным стандартам безопасности и эффективности. Эти реакторы используют самые передовые технологии, включая пассивные и активные системы защиты, что минимизирует риск аварий и является гарантией повышенной безопасности.

«У нашей страны есть все предпосылки для того, чтобы стать полноценной атомной державой: мы является признанным мировым лидером по добыче урана, Казахстан имеет успешный опыт безопасной эксплуатации исследовательских атомных реакторов малой мощности, наша страна является членом международного агентства по атомной энергии - МАГАТЭ. По независимым оценкам того же МАГАТЭ - Казахстан обладает необходимой инфраструктурой для начала строительства и дальнейшей эксплуатации АЭС», - говорится в сообщении.

Строительство АЭС в Казахстане представляет собой стратегически важный шаг к достижению энергетической независимости и устойчивого развития. Это решение не только укрепит энергетическую безопасность страны, но и даст огромный импульс развитию человеческого капитала, развитию науки и промышленности, созданию новых высокотехнологичных предприятий и окажет мультипликативное влияние на экономику, добавили в ассоциации.

Напомним, что правительство приняло постановление по вопросу проведения референдума по строительству АЭС.

#энергетика #АЭС #Kazеnergy

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