В каждом штрихе – любовь

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Дина Боранбаева

В живописных уголках Семиречья побывали 15 художников, запечатлевших на полотнах красоты родного края.

фото организаторов плэнера

Шесть дней живописцы со всего региона провели наедине с богатейшей природой близ города Текели, вдохновляясь и сохраняя впечатления о местных достопримечательностях с помощью кистей и красок. Как результат – 15 картин-пейзажей, которые теперь пополнят фонд региональной Галереи изобразительных искусств.

Выездной пленэр художников «Туған жерім – тұғырым» организован управлением культуры, архивов и документации области Жетысу совместно с галереей. Мероприятие, говорят инициаторы, в первую очередь направлено на поддержку местных талантов, а также популяризацию туристического потенциала края Жетысу. Для самих живописцев пленэр стал еще одной возможностью выразить любовь к родной земле.

– Я старался передать неповторимую атмосферу жемчужины Жетысу – Коринского ущелья, где время словно останавливается и хочется бесконечно смотреть на буйство красок природы, – описывает свою работу член Союза художников РК Айдар Аскаров. – Пленэр прошел на одном дыхании: благодаря прекрасной организации мы полностью погрузились в творчество. И хотя, по сути, это было состязание, оно, наоборот, сплотило нас, дав возможность поделиться опытом, мнениями, обсудить актуальные вопросы, наметить общие творческие планы.

Всех участников пленэра чествовали в Талдыкоргане, где они представили новые холсты на суд жюри и зрителей. Авторам лучших работ вручили денежные сертификаты. Организаторы пообещали в следующем году организовать подобную встречу в еще более интересной локации и в расширенном составе.

#искусство #природа #картины #художники #Семиречье

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