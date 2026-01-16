В соответствии с поручением Главы Государства по развитию международных аэрохабов для обеспечения прозрачности, стабильных поставок и доступной стоимости авиатоплива, в 2026 году НК «КазМунайГаз - Аэро» приступила к заправке авиакомпаний «в крыло» в крупнейших аэропортах Алматы и Астаны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стоимость авиакеросина была снижена до 1 тысячи долларов за тонну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Министерство транспорта совместно с министерством энергетики обеспечило прямой доступ «КазМунайГаз - Аэро» к инфраструктуре аэропортов, в том числе региональных.

«В результате принятых мер стоимость реализации авиатоплива снижена до 1 тыс. долларов США за тонну в казахстанских аэропортах, и по обновленной цене уже заправлены авиакомпании Turkish Airlines, Fly Dubai, Air Cairo, Somon Air, AJet, Pegasus Airlines, Red Sea Airlines, One Air, Hungary Airlines, Fly Meta. «КазМунайГаз – Аэро» планирует наращивать объемы заправок без посредников напрямую авиакомпаниям, в связи с чем ожидается дальнейшее поэтапное снижение стоимости авиатоплива», - говорится в сообщении.

По данным КГА, на сегодня в сопредельных государствах, где оперируют казахстанские авиакомпании цены варьируются от 1200 до 1300 долларов США.

Вместе с тем, отмечается, что в 17 аэропортах Казахстана действует режим «открытое небо», предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и пунктам направления. Также режим предоставляет право иностранным авиакомпаниям выполнять полёты в РК с использованием пятой степени свободы воздуха. Указанные меры поспособствуют укреплению в авиационной отрасли лидирующих позиций в регионе и развитию транзитного потенциала страны.