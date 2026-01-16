В КГА отметили снижение стоимости авиакеросина в аэропортах Астаны и Алматы

Гражданская авиация
134

В соответствии с поручением Главы Государства по развитию международных аэрохабов для обеспечения прозрачности, стабильных поставок и доступной стоимости авиатоплива, в 2026 году НК «КазМунайГаз - Аэро» приступила к заправке авиакомпаний «в крыло» в крупнейших аэропортах Алматы и Астаны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стоимость авиакеросина была снижена до 1 тысячи долларов за тонну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Министерство транспорта совместно с министерством энергетики обеспечило прямой доступ «КазМунайГаз - Аэро» к инфраструктуре аэропортов, в том числе региональных.

«В результате принятых мер стоимость реализации авиатоплива снижена до 1 тыс. долларов США за тонну в казахстанских аэропортах, и по обновленной цене уже заправлены авиакомпании Turkish Airlines, Fly Dubai, Air Cairo, Somon Air, AJet, Pegasus Airlines, Red Sea Airlines, One Air, Hungary Airlines, Fly Meta. «КазМунайГаз – Аэро» планирует наращивать объемы заправок без посредников напрямую авиакомпаниям, в связи с чем ожидается дальнейшее поэтапное снижение стоимости авиатоплива», - говорится в сообщении.

По данным КГА, на сегодня в сопредельных государствах, где оперируют казахстанские авиакомпании цены варьируются от 1200 до 1300 долларов США.

Вместе с тем, отмечается, что в 17 аэропортах Казахстана действует режим «открытое небо», предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и пунктам направления. Также режим предоставляет право иностранным авиакомпаниям выполнять полёты в РК с использованием пятой степени свободы воздуха. Указанные меры поспособствуют укреплению в авиационной отрасли лидирующих позиций в регионе и развитию транзитного потенциала страны.

#цены #аэропорты #авиакеросин

Популярное

Все
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Будет медицинский кластер
Январская свекла поспеет в апреле
Жить на родной земле
Определены топ-5 спортсменов Национальной гвардии
Джиу-джитсу, Янчик и пингвиненок
Дипломам открывают границы
Президент подписал закон о банках и банковской деятельности в Казахстане
Дорога к победе длиной в 25 лет
Наблюдать и наслаждаться
Из Алматы до Эвереста на велосипеде
Лед прочный, а шапки лучше привязывать
Черно-белая память
О потенциале единого Парламента
Право выбора и проблема привычки
Крепость, ставшая горкой
Битвы дронов
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Тройной подарок
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Подотраслям предложено дружить
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Закрытие неба над Ираном: Air Astana меняет расписание и ма…
IATA запретила сдавать пауэрбанки в багаж самолетов
Аэропорт Астаны объяснил причины задержки рейсов
Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за нелетной погоды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]