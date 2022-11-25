В кинотеатрах Казахстана только что завершилась премьера картины Айжан Касымбек – социальной драмы с элементами комедии «От» – «Огонь».

Неженское кино

У дебютного фильма молодого режиссера целый букет наград престижных кинофестивалей. Премьера «От» состоя­лась в прошлом году на МКФ в Пусане (Южная Корея). Исполнитель главной роли Толепберген Байсакалов отмечен призами в номинации «Лучшая мужская роль» в Лос-Анджелесе, Сочи и Сингапуре. Еще две награды работа Айжан Касымбек получила за лучшую режиссуру и музыку. Кроме того, «От» взял приз ФИПРЕССИ (Индия) на МКФ в Триссуре и стал фильмом-открытием швейцарского кинофестиваля Black movie.

– Дух кино я впитала с детства: у меня отец режиссер (Канымбек Касымбеков – ред.), – рассказывает Айжан. – В длинный метр пришла постепенно, до этого были короткометражки. Все началось с открытия в 2019 году Киноцентра (Государственный центр поддержки национального кино). Я подала заявку и выиграла конкурс. Начали снимать «От» в 2020 году, в разгар пандемии, а в прокат вышли только в этом году.

К идее снять социальную картину о типичных казахах из городских низов, по словам Айжан, она пришла давно.

– Когда начался кастинг, то мы искали внешне комичного, но с драмой в глазах актера. Толепберген Байсакалов подошел идеально, тем более что наблюдая за ним когда-то на одном совместном проекте, я не раз думала, что было бы классно поработать с ним в полном мет­ре. У него с главным героем, водителем хлебовоза Толиком, есть какие-то жизненные параллели: тоже вышел из очень простой семьи и, скажем честно, также сводит концы с концами, даром, что популярный актер.

Съемки картины у нас начинались трудно, из-за множества сложностей они не раз переносились. Только собрались снимать зимнюю историю – и ЧП – пандемия! Отложили на начало лета – и вторая волна коронавируса. Группу сложно было удержать, у всех свои проекты и планы, множество локаций по городу, а тут такой непонятный для всех опыт – передвижение и съемки в условиях жесткого карантина. Договоренности не раз слетали из-за маленького бюджета – 34 млн тенге. Конечно, если бы он позволял, а камера была подороже и получше, съемки проходили бы легче. Машина (хлебовозка) – «орудие» труда главного героя – часто ломалась, Толепберген Байсакалов уставал от нее (он сам водил эту хлебовозку). И тем не менее срывов у нас не было – уложились в 25 съемочных дней.

А дальше, на мой взгляд, все стало складываться довольно-таки хорошо. Картина побывала на многих фестивалях, весь октябрь была в прокате, следующий шаг – попытаемся продвинуть ее на телеканалах и стриминговых платформах.

В картине Айжан Касымбек показана реальность, в которой живут большинство казахстанцев.

– Я писала где-то году в 2019-м о конкретной ситуации, в которой оказалась моя многодетная соседка: муж, не выдержав постоянной нехватки денег, оставил ее одну с пятью детьми на съемной квартире, – вспоминает режиссер. – Из депрессии женщину вытащили сердобольные соседи. И она справилась с бедой: сегодня ее дети одеты и обуты, родственники не оставляют без помощи, муж вынужден оплачивать алименты. Вот это настроение – жизнь продолжается, несмотря ни на что, я и перенесла на свою картину. Правда, моему герою, қарапайым казаху Толику, и в голову не приходит бежать от проблем, бросив семью, он достойно несет свою ношу.

Исполнитель главной роли – большой профессионал Толепберген Байсакалов постарался максимально правдиво передать все эмоции своего героя. Когда смотришь на экран, забываешь, что перед тобой актер. То же самое можно сказать и про его экранную жену – Маншук Айт­муханбетову – и она тоже проживала жизнь своей героини. В этом, наверное, и заключается настоящий актерский талант. Мне вообще повезло со всеми актерами. У Маншук, кажется, четверо собственных детей, поэтому она, примерив ситуацию на себя, очень сильно эмоционально переживала сцену встречи с родителями парня, от которого беременна их с Толиком дочь-школьница.

Оба этих актера – русскоговорящие, на родном языке говорят с акцентом, но их никто не озвучивал, актеры сами проговаривали свои тексты.

– И это тоже наша жизнь: большинство городских казахов именно так и говорят – по-шалаказахски, – считает режиссер. – В первоначальном варианте сценария задавленный долгами, кредитом, семейной драмой Толик забирает деньги из кассы в тот момент, когда его друг, хозяин маленького магазина Баур (Бауржан Усенов), во время самозабвенного танца, схватившись за сердце, падает без чувств. Но потом я решила, что если он до конца останется Человеком, то это будет больше отвечать правде жизни. Не знаю, как в других странах и у других народов, но у казахов есть такое выражение – кедей жомарт – щедрый бедняк. Это как раз про Толика, который воплощает собирательный образ простого народа. Бедствуя, имея множество финансовых проблем, он спасает других людей – и друга Баура, и гаишников, решивших заработать на нем, а в итоге попадающих в жуткую, заканчивающуюся пожаром аварию. Присуще это всем народам или только нашему, но я знаю, что когда шла депортация народов в Казахстан, предки этих самых Толиков и спасали тех, кого выбрасывали из скотских вагонов в голую зимнюю степь. Поэтому через него хотела показать собирательный образ казаха с его добротой, отзывчивостью, стойкостью и человечностью.

Отметим: 80-минутная полномет­ражная картина «От» снята женской командой: вторым режиссером была Аружан Досымкожа, в ту пору студентка университета «Туран», а оператором – Айгуль Нурбулатова.

– Я не разделяю кинематограф на женский и мужской, – говорит Айжан Касымбек. – Женской команда «От» получилась случайно. От меня ушел второй режиссер, мужчина взрослый и с опытом. Вот так я и познакомилась с Аружан Досымкожа. Тогда ей было всего 20 лет, но она оказалась очень ответственной и профессиональной – была со мной рядом до конца. Так что утверждение, что с женщинами труднее работать – стереотип. Наоборот – с ними легче, они надежнее.

По следам отца

По мнению киноведа Гульнары Абикеевой, сила этой картины в том, что она, несмотря на трагизм ситуации, в которой живут едва-едва сводящие концы с концами герои, носит жизнеутверждающий характер.

– У нас же очень мало женщин-режиссеров игрового кино, которые вышли на полный метр, – говорит она. – Жанна Исабекова, Эля Гильман, Шарипа Оразбаева и вот сейчас Айжан Касымбек, которая еще до «От» в своих короткометражках продемонстрировала режиссерский талант. Именно талант, а не ремесло, потому что молодой режиссер умеет передавать эмоции и настроения героев, передать их боль.

В «От», казалось бы, показана обычная семья. Работают и жена, и муж, подрастают две дочери, жив мудрый старик-отец (Ерболат Тогузаков) главы семейства... Семья выплачивает кредит, но у них есть дом, то есть все, как у миллионов других казахстанцев. Но режиссер уловила и передала ту невидимую боль, когда жизнь идет на грани. Толик, герой Толепбергена Байсакалова, не вылезает из долгов, и пока он крутится как белка в колесе, семью можно считать благополучной, но зрителя не покидает чувство, что достаточно маленького сбоя – и налаженный механизм, который держится только за счет того, что все работают на полную катушку, начнет рушиться, случится катастрофа. Так оно в принципе и происходит. Это не смерть кого-то из членов семьи, не авария, а достаточно банальная вещь: старший ребенок, входя во взрослую жизнь, попадает в сложную ситуацию – забеременела, а парень ее предал. Кажется, Сухомлинский сказал, что все ошибки совершаются в 17 лет, а все остальные годы уходят на их исправление.

В нашем случае состоялась тяжелая встреча с родителями парня, после этого Толик выпадет из налаженного круга – неприятности на работе, драка, семейная драма...

Однако зрители, несмотря на то, что на их глазах происходит так много тяжелых событий, выходят из фильма с хорошим чувством. Скорее всего, потому что удовлетворено наше человеческое достоинство. Толик напился, набил морду отцу парня своей дочери. В общем, зло наказано. Если бы не произошло этой человеческой справедливости, то, возможно, чувства просветления у зрителя не осталось бы. Все, что будет потом – дочку ждет участь матери-одиночки, ее ребенка, скорее всего, родители будут воспитывать сами – конечно, не самый лучший вариант, но вполне возможная бытовая вещь. То, что в конце концов все выровняется и войдет в привычную колею, прекрасно показано в финальной сцене: Толик танцует в хлебопекарне. Символизм картины в том и заключается, что герой вернулся на работу, и снова выпекается хлеб, и снова утро. И вот этот императив – жизнь продолжается, несмотря на сложности, с которыми сталкивается простой человек, – самое главное.

Если говорить об исполнении, то, конечно, все актерские работы хороши. Но образ қарапайым казаха Толика, соз­данный Толепбергеном Байсакаловым, выше всяких похвал, все свои призы за лучшую мужскую роль и в Европе, и в Азии, и в СНГ он получил совершенно заслуженно. До этого у него за плечами было свыше 30 второстепенных ролей. Мастер вторых ролей и эпизодов, комический и яркий, зрителям он знаком по «Тюльпану» Сергея Дворцевого, «Құрақ Көрпе» Рустема Абдрашова, «Молитва Лейлы» Сатыбалды Нарымбетова… Мне очень нравится его роль в фильме «Брайтон-4», это грузинская картина, где он играет казаха. Маленькая роль, но его персонаж вызывает такое уважение, что через него это чувство распространяется и на весь народ.

Айжан Касымбек продемонстрировала в этой картине, несмотря на молодость, отличную работу. Я очень верю в нее, как в режиссера. Она недавно участвовала со своим сценарием «14,5» в корейско-казахстанской кинолаборатории, организованной одной из ведущих школ Южной Кореи KAFA. Мне он показался очень искренним, картина, снятая по нему, опять будет о қарапайым казахах. Этим удивительным свойством – снимать очень казахское кино – она продолжает традиции своего отца Кано Касымбекова, в чьем активе около десятка игровых и документальных фильмов. Заявил он о себе фильмом «Шок и Шер», удостоенным среди прочих наград приза «Серебряная Нимфа» на МКФ в Монте Карло за лучший детский фильм.