В КНБ предупредили о новом виде мошенничества

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Дана Аменова
корреспондент

Для достоверности аферисты демонстрируют поддельные удостоверения

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообщают о «подозрительных операциях» на их банковских счетах или «расследовании дела», сообщает Kazpravda.kz   

По данным КНБ, в отдельных случаях мошенники утверждают, что действия необходимы для пресечения акта терроризма, ссылаясь на мнимую угрозу национальной безопасности.

Для достоверности демонстрируют поддельные удостоверения (например, через видеозвонки в мессенджерах) или присылают сфабрикованные документы с логотипом КНБ.

В ходе разговора они убеждают граждан, что их деньги находятся под угрозой, и предлагают перевести средства на так называемый «безопасный счёт» для «защиты» или «проверки». Иногда им рекомендуют оформить кредиты, чтобы «спасти» свои сбережения, после чего деньги переводятся на счета, подконтрольные преступникам.

Также лжесотрудники КНБ могут предлагать свои услуги по оказанию за денежное вознаграждение содействия в трудоустройстве, разрешении социально-бытовых проблем.

«Данные действия подпадают под статьи 190 «Мошенничество» и 385 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград» УК РК. В этой связи КНБ напоминает, что сотрудники правоохранительных и специальных органов никогда не звонят гражданам с требованием перевести деньги на какие-либо счета, в том числе под предлогом пресечения террористических актов.  В случае получения подобных звонков или предложений необходимо обратиться в органы полиции», – сказано в информации.

В завершение сотрудники КНБ призывают граждан сохранять бдительность, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Также ранее стало известно, что сотрудники отдела криминальной полиции Центрального отдела полиции УП Семея установили подозреваемого в совершении мошенничества в отношении 76-летней местной жительницы. 

#КНБ #мошенничество #предупреждение #звонки #лжесотрудники

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