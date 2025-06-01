В Кокшетау открылась набережная озера Копа – Жағалау

Туризм
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В городе появилось новое место отдыха – набережная озера Копа «Жағалау», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

Объект построен всего за 8 месяцев и разделен на три  участка - центральную прогулочную зону вдоль воды с велодорожкой, навесами, скамейками и зонами отдыха, восточный сектор с уникальным бетонным памп-треком, детскими и спортивными площадками и западный кластер, включающий амфитеатр, сцену и зону кафе. Длина Жағалау составляет 6,3 км. Проект реализован в рамках социальной ответственности бизнеса за счёт средств АО «Казцинк».

Открытие нового масштабного проекта в областном центре приурочили ко Дню защиты детей. На мероприятии принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, генеральный директор АО «Казцинк» Жанат Жанботин, член совета директоров ТОО «BI-Holding»  Бауыржан Исабаев, общественность, жители и гости города.

С самого раннего утра на набережной началась сельскохозяйственная ярмарка с участием более 40 сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области и Республики Таджикистан, которые привезли более 330 тонн продукции.

В это же время по новой 12-километровой велодорожке с микрорайона Центральный стартовал веломарш. Участники шествия испытали новую дорожку, соединяющую с набережной. Одним из первых на велодорожке проехал аким области.

Кульминацией события стало костюмированное шествие и раздача более тонны мороженого бренда «Гормолзавод», ставшее национальным рекордом, вошедшим в Книгу рекордов Казахстана.

Организаторы мероприятия не оставили без внимания каждого посетителя: для студентов были организованы парады профессии,  для юных кокшетауцев и их родителей подготовлен запуск воздушных змеев, также все желающие приняли участие в различных мастер классах, спортивных и др. активностях.

Глава региона поздравил собравшихся с открытием новой многофункциональной набережной. Также был вручен сертификат Книги рекордов Казахстана за установление рекорда по раздаче полторы тонны мороженого.

«Как отметил Президент страны «Создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства». В области реализуется множество новых полезных проектов, проходят различные мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка. И сегодня мы с вами являемся свидетелями еще одного прекрасного события – открытия многофункциональной набережной,  оснащенной спортивными и детскими площадками, амфитеатром, велодорожкой, памп-треком, специальными местами общественного питания», - отметил Марат Ахметжанов.

В своем выступлении глава региона поблагодарил участников в реализации проекта и наградил юных спортсменов, учеников и творчески одарённых детей, добившихся высоких результатов на республиканских и международных конкурсах. Без внимания не остались и работники организаций и компаний, внёсших вклад в социально-экономическое развитие региона.

Мероприятие продолжилось концертной программой звезд казахстанской эстрады и салютом на озере Копа.

#туризм #Кокшетау #Копа – Жағалау

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