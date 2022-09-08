В Кокшетау встречали кандасов

На железнодорожном вокзале Кокшетау торжественно встречали первые семьи этнических казахов, прибывших из Туркменистана.

Семь семей кандасов, 29 человек– детей и взрослых, избрали местом жительства Акмолинскую область. Всего из Туркменистана в регион распределены для переселения 165 человек (51 семья), из которых 78 трудоспособного возраста. Как отметили в управлении координации занятости и социальных программ, утверждено плановое расселение прибывших соотечественников в нескольких районах области– Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Буландынском, Бурабайском, Жаксынском, Зерендинском, Шортандинском и городе Кокшетау.

Везде сейчас готовятся к приему и размещению этнических казахов, предусматривается оказание различной помощи для их адаптации на новом месте с последующим предоставлением им статуса кандаса, трудоустройства и мер государственной поддержки. Помощь будет оказана и в оформлении документов для получения статуса. Его дают на один год, а срок оказания гос­услуги составляет четыре рабочих дня.

Также помогут соотечественникам в получении вида на жительство, субсидии на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг. Напомним, что субсидии на переезд на каждого члена семьи составляют 70 МРП, субсидии на найм жилья– от 20 до 30 МРП.

Получат в скором времени прибывшие соотечественники и гражданство РК. По словам специалистов, срок рассмотрения материалов о приобретении гражданства в упрощенном (регистрационном) порядке не должен превышать три месяца со дня подачи заявления.

По прибытии на место проживания все дети пойдут в детские сады и школы.