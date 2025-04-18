В республике зафиксировали 74 случая заражения, 34 из которых с летальным исходом

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения объявлен в Колумбии в связи с вспышкой желтой лихорадки. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире канала Senal Colombia, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальную Службу Новостей

«Правительство во главе с президентом Густаво Петро объявляет... чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», - подчеркнул Харамильо.

По словам министра, в республике зафиксировали 74 случая заражения, 34 из которых с летальным исходом.

Между тем эксперты предупредили, что таяние льдов в Арктике может спровоцировать новую пандемию на фоне распространения «зомби-вирусов», пишет 360.ru.