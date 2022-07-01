"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы

Видео свадьбы "сына полицейского начальника" прокомментировали в департаменте полиции Алматы, передает Kazpravda.kz.

Журналист Михаил Козачков на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись алматинской свадьбы. В описании к видео говорится, что женился сын начальника административной полиции Нурлана Аманбека.

"Давайте просто прикинем, сколько может стоить такой праздник. Банкетный зал Svetlana modern cuisine принимает в большом зале от 150 до 500 гостей. В видео сказано, что их было 400. За одного гостя в ресторане берут от 45 тысяч тенге (без алкоголя) до 70 тысяч (безлимит напитков). Это получается от 18 до 28 миллионов тенге. Звезды - Кайрат Нуртас, Макпал Жунусова, Турсунбек Кабатов - 5-10 тысяч долларов. Торт от Агзамова - 15-20 тысяч долларов. Ну и подарки. Все-таки похоже, что женился сын гаишника - в конкурсах разыгрывали талоны на бензин", – написал журналист.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что изложенные доводы вышеуказанного автора тщательно проверяются в рамках назначенного служебного расследования.

"В случае установления нарушений служебной дисциплины, к сотрудникам полиции будут приняты меры дисциплинарного характера", – говорится в сообщении.