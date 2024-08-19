В Коннектикуте объявили ЧС из-за мощного наводнения

Подобного в регионе не происходило порядка 200 лет

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В США в округах Нью-Хейвен и Фэрфилд, штат Коннектикут, объявили чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с внезапным наводнением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

По данным телеканала CNN, со ссылкой на национальную метеорологическую службу, ЧС затронула города Уотербери, Дэнбери и Фэрфилд. Отмечается, что в регионах сейчас работают спасатели.

Представитель национальной метеорологической службы заявил, что в воскресенье на юго-западе Коннектикута выпало около 10 дюймов осадков в течение примерно 6–9 часов.

«Управление по чрезвычайным ситуациям сообщает о продолжающихся спасательных работах на воде, нескольких оползнях, многочисленных размытых дорогах и мостах, а также о разлившихся реках из Центрального округа Фэрфилд в Северный округ Нью-Хейвен. Кроме того, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям оценивают целостность нескольких дамб в этом районе», — отметили в метеослужбе.

Помимо этого наводнение затронуло города Оксфорд, Сеймор и Чешир. В регионах выпало от 2 до 6 дюймов осадков, отмечает ведомство.

Ранее, сельдяного короля, который предвещает катаклизмы, нашли у берегов Калифорнии.