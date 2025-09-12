В контексте языковой политики

Қазақ тілі
4
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане в стенах Тіл сарайы прошла областная научно-практическая конференция «Мемлекеттік тіл және тілдік тұлғаны қалыптастыру моделі: тарих, инновация, әдістеме», организатором которой выступил учебно-методический центр «Тіл», который ежегодно обучает тысячи человек казахскому, русскому и английскому языкам.

Цель конференции: обмен опытом, обсуждение инновационных методик обучения и расширение сферы применения государственного языка. Мероприятие собрало ученых, педагогов, представителей государственных органов и общественности, что подтверждает высокий интерес к теме развития государственного языка в рамках Концепции развития языковой политики на 2023–2029 годы. Программа включала пленарное заседание с докладами ученых и представителей СМИ, а также секционные дискуссии, посвященные внедрению новых методик обучения и обмену опытом.

Руководитель учебного-методического центра «Тіл» Женис Жолдыбаев отметил, что до конца года обучение в центре пройдут около 4 тыс. человек, подчеркнув важность статуса государственного языка как основы национальной идентичности.

Кандидат филологических наук, ассоциированный профессор Айжан Шыныбекова в своем докладе подчеркнула, что усиление позиций государственного языка напрямую связано с его использованием в общественной практике, особенно в научной и профессиональной сферах. Она отметила, что, несмотря на хорошее «хождение» языка в молодежной среде, необходимо активизировать его использование в научном дискурсе и деловой коммуникации. Ключевым вызовом ближайшего десятилетия, по мнению ученого, является интеграция казахского языка в цифровую среду и академичес­кую сферу. На сегодня 81,7% казахстанцев на хорошем уровне владеют казахским языком, однако, как отметила Айжан Шыныбекова, помимо этого, важной задачей остается доведение документооборота в госорганах до 100% на государственном языке, что требует изменения общественной практики и формирования у молодежи привычки использовать казахский язык в профессиональной и научной деятельности.

Женис Жолдыбаев подчеркнул, что языковая политика рассмат­ривается как основа общественного согласия и устойчивости. Поэтому, помимо знания нескольких языков, необходимо в первую очередь развивать государственный язык как главный символ независимости и культурной идентичности.

Конференция стала важной площадкой для объединения усилий ученых, методистов и практиков в целях укрепления позиций казахского языка и формирования языковой личности в условиях глобализации, требующей комплексного подхода от школьных аудиторий до цифровых платформ и профессиональной среды. Как отметили ее участники, необходимо активно вовлекать в процесс изучения языка все слои населения. Были предложены различные инициа­тивы, направленные на повышение мотивации к изучению казахского языка, в том числе через культурные мероприятия, языковые клубы и онлайн-курсы. Особое внимание уделялось разработке современных учебных материалов, учитывающих потребности разных возрастных групп и уровней владения языком.

Также в выступлениях спикеров подчеркивалась необходимость тесного сотрудничества между образовательными учреждениями, государственными органами и общественными организациями. Только объединив усилия, можно создать благоприятную среду для развития государственного языка и формирования языковой культуры. Важным фактором успеха является поддержка со стороны средств массовой информации, которые должны активно пропагандировать казахский язык и культуру.

В рамках конференции обсуж­дались также вопросы подготовки квалифицированных преподавателей казахского языка. Предложены меры по повышению квалификации действующих педагогов и привлечению молодых специалистов в эту сферу. Отмечалось, что современный преподаватель должен не только владеть языком, но и уметь использовать инновационные методы обучения, адаптированные к потребностям современного поколения.

