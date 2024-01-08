В крупном хищении подозреваются должностные лица «КазАвтоЖол»

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Трое человек заключены под стражу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото Kazpravda.kz

Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» по факту хищения бюджетных средств при строительстве пункта попуска «Кордай».

Предварительная сумма ущерба составляет более 194 млн тенге.

С санкции суда все подозреваемые - заместитель директора филиала КазАвтоЖол, представитель подрядной организации и эксперт технического надзора - заключены под стражу. Следствие продолжается.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Отмечается, что в соответствии с Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в суде.

#хищение #коррупция #Антикор #Кордай

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