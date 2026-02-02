Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

С 2015 по 2025 годы в 10 из 20 крупнейших городах Японии с населением свыше 700 тыс. человек сократилась численность населения. Такая динамика частично объясняется снижением рождаемости, пишет издание Mainichi.

Самое резкое сокращение населения за 10 лет произошло в Китакюсю на юго-западе Японии — на 6,5%, до 910 тыс. Следом идет Сидзуока — население сократилось на 6%, до 670 тыс. Оба города особым указом правительства наделены полномочиями, аналогичными полномочиям префектур, в том числе в области социального обеспечения и здравоохранения.

Издание приводит критические оценки, согласно которым городам не было выделено достаточно финансовых ресурсов для выполнения муниципальных обязанностей, что и побудило некоторых членов межпартийного парламента выдвинуть идею о наделении их особым статусом, предоставить независимость от префектур.

Согласно прогнозу на период до 2050 года число больших городов, в которых произойдет сокращение численности населения, увеличится до 18. Mainichi указывает, что крупные города привлекают молодежь из близлежащих районов. Ожидается, что число жителей сохранят только Фукуока и Кавасаки.

Ситуацию в средних и малых городах с населением от 200 тыс. человек издание описывает как еще более удручающую. За десятилетие с 2015 года сокращение численности населения отмечается в 52 из 62 таких городов, или в 84%.