В крупных городах Японии сокращается население

Общество,В мире
24
Айман Аманжолова
корреспондент

Одна из причин – снижение рождаемости, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

С 2015 по 2025 годы в 10 из 20 крупнейших городах Японии с населением свыше 700 тыс. человек сократилась численность населения. Такая динамика частично объясняется снижением рождаемости, пишет издание Mainichi.

Самое резкое сокращение населения за 10 лет произошло в Китакюсю на юго-западе Японии — на 6,5%, до 910 тыс. Следом идет Сидзуока — население сократилось на 6%, до 670 тыс. Оба города особым указом правительства наделены полномочиями, аналогичными полномочиям префектур, в том числе в области социального обеспечения и здравоохранения.

Издание приводит критические оценки, согласно которым городам не было выделено достаточно финансовых ресурсов для выполнения муниципальных обязанностей, что и побудило некоторых членов межпартийного парламента выдвинуть идею о наделении их особым статусом, предоставить независимость от префектур.

Согласно прогнозу на период до 2050 года число больших городов, в которых произойдет сокращение численности населения, увеличится до 18. Mainichi указывает, что крупные города привлекают молодежь из близлежащих районов. Ожидается, что число жителей сохранят только Фукуока и Кавасаки.

Ситуацию в средних и малых городах с населением от 200 тыс. человек издание описывает как еще более удручающую. За десятилетие с 2015 года сокращение численности населения отмечается в 52 из 62 таких городов, или в 84%.

 

#население #Япония #мегаполис

Популярное

Все
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови
Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Правила в сфере оценочной деятельности меняют в Казахстане
Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр
Какая погода ожидает казахстанцев в феврале
Вопросы науки и реализации научных проектов обсудили в Правительстве РК
День открытых дверей провели во всех воинских частях Казахстана
95-летняя кызылординка вступила в партию Respublica
Жительница Тараза избила малолетного сына на камеру
Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» на международном турнире по борьбе
Лжецелителя из TikTok осудили в Астане
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
Южный циклон несет осадки в Казахстан
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

95-летняя кызылординка вступила в партию Respublica
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
По меньшей мере 30 человек погибли в Газе в результате изра…
Турция заработала рекордные $65,2 млрд в сфере туризма

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]