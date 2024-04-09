Что происходит в затопленном Кульсары

Паводки
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В городе Кульсары Жылыойского района выявлено подтопление 2680 объектов, передает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Атырауской области

Об этом сообщил начальник Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций Атырауской области Жантуре Демешов на брифинге в СЦК. 

Создаются специальные комиссии, проводится обход этих объектов. Задействована 231 единица техники, 1198 единиц личного состава и 18 единиц плавсредств, 19 водозаборов.

Благодаря силам МЧС РК ведутся работы по укреплению плотин, засыпке мешков песком. В результате не допущено подтопление 302 жилых домов, 7 административных зданий, 6 объектов образования, 1 частной поликлиники, 25 единиц объектов предпринимательства.

Всего из города Кульсары эвакуировано 31 009 человек. В Мангистаускую область эвакуировано 20821 человек, в вахтовый городок Тенгиз - 7445 человек, в город Атырау и другие районы Атырауского региона - 2743 человека. В пунктах временного размещения, открытых в самом городе Кульсары, находятся 274 человека. 

«В Жылыойский район с момента паводков доставлено 203 тонны гуманитарной помощи. Поступило в общей сложности 125 сообщений. Спасено 179 человек. Домашние животные спасены. До полного восстановления будут проводиться аварийно-спасательные работы», – сказал спикер.

#паводки #СЦК #Кульсары

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