В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов

Две недели назад сотрудники отдела науки и мониторинга Баянаульского государственного национального природного парка впервые сообщили о том, что проводят сбор и уничтожение коконов и самок каракуртов. Первыми о подозрительных черных пауках в нацпарке сигнализировали местные рыбаки, потом и туристы. И поскольку каракурт далеко не характерный вид для Баянаульского района, сюда пригласили специалистов Алматинского института зоологии. Они-то, отобрав образцы, лабораторно подтвердили, что это действительно каракурт.

– Во время обследования местности обнаружили очаг каракурта в квартале № 6 Жасыбайского подразделения, участок Торайгыр. Полагаем, что их завезли из южных регионов страны вместе с овощами и фруктами, – говорит руководитель отдела науки и мониторинга Баянаульского государственного национального природного парка Динара Куншуакова.

Отдыхающих и местных жителей предупредили о том, что опасный паук встречается на небольшом участке под камнями возле озера Торайгыр – за один день, 24 июля, здесь собрали поч­ти 20 пауков и более 80 коконов.

Потом почти двухкиломет­ровый очаг распространения членистоногих оцепили специальными лентами, выставили посты, на въезде в нацпарк раздают памятки, поскольку паук поселился в популярном у туристов месте, где в северной части Торайгыра у каменистых россыпей люди ставят палатки.

Ключевая работа, чтобы не допустить дальнейшего распространения пауков, – это сбор самок (они наиболее ядовиты) и их будущего потомства. Поскольку на особо охраняемой территории химобработка запрещена, делают все ручным методом, впрочем, это и есть оптимальный способ регулирования численности ядовитых пауков. За пару недель сотрудники отдела науки уже соб­рали больше 520 коконов и 124 самки каракурта. Работы эти продолжаются, причем сейчас обследуется вся территория парка.

Благодаря тому, что нацпарк вовремя среагировал и предупредил об опасности не только туристов, но и управление здравоохранения области, в регион уже завезли необходимую сыворотку-противоядие, которой теперь обеспечена Баянаульская районная больница. Раньше в таком лечении здесь не нуждались, и потому препарат пришлось доставлять из других регионов страны.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, местные власти прорабатывают свои дальнейшие действия. 6 августа на районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством акима Баянаульского района Ардака Ксентаева обсудили введение режима ЧС природного характера местного масштаба.

Все эти опасения вполне объяснимы, ведь яд каракурта намного токсичнее змеиного и даже смертелен для человека и животных. Между тем специалисты подчеркивают, что самка паука может укусить, если на нее наступить или надавить – просто так она не нападает. Так что туристам нужно быть внимательнее при выборе места отдыха, носить брюки и закрытую обувь. Ну а в том случае, если каракурт все-таки укусил человека, место укуса следует сразу же – не позднее двух-трех минут – прижечь спичкой. Это поможет нейтрализовать яд, поскольку он не выдерживает высокой температуры, но если затянуть с решением, то прижигание станет бесполезным. Конечно же, пострадавшему нужно немедленно обратиться за медпомощью.

Отметим, что ни в прошлом, ни в нынешнем году укусы людей каракуртом в Баянаульском районе не зафиксированы.