Фото: Акорда

«Президент Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября 2025 года», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Согласно президентскому указу, текст которого приводит пресс-служба, центризбиркому республики поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызстана и применить дистанционное голосование, а кабмину - выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов и принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, а также охраны общественного порядка.

В минувший четверг депутаты парламента Кыргызстана единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.

В июне президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу, еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения.

Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.