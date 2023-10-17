В Кыргызстане отменили "визаран"

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

10 октября 2023 года кабмин Кыргызстана утвердил положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт министерства иностранных дел КР.

Фото: mfa.gov.kg

Положение предусматривает ряд новшеств.

Отмена «visa-run». Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Кыргызской Республики, теперь будет ограничена внедрением в действие безвизового режима по принципу «60/120». 

«Согласно этому механизму, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны.

Например, исчисление сроков по принципу «60/120» будет применяться в отношении граждан, для которых установлен 60-дневный безвизовый режим. В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу «90/180», – пояснили в МИД страны. 

Внешнеполитическое ведомство призвало иностранцев заранее планировать свое пребывание в Кыргызстане и в случае необходимости оформлять соответствующие разрешительные документы. При этом оформить визу или иные разрешительные документы (ВНЖ, регистрация, статус «кайрылман» и др.) можно без выезда за пределы республики.

«В контексте принятия мер по обеспечению более эффективного контроля над миграционными потоками увеличена стоимость выездной визы в прямой пропорциональной зависимости от сроков превышения иностранным гражданином периода пребывания. 

Министерство подчеркивает, что новые изменения отражают стремление кабинета министров Кыргызской Республики к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны», – заключили в МИД.

#МИД #Кыргызстан #иностранцы #миграция

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