В Кызылорде осудили руководителя предприятия за хищение более 60 млн тенге

Коррупция , Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Кызылординским городским судом оглашен приговор в отношении первого заместителя директора Кызылординского управления магистральных газопроводов АО «Интергаз Центральная Азия» Н. Нұрболатұлы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Он признан виновным в причинении имущественного ущерба ТОО «Orda Glass Ltd» в сумме 60,1 млн тенге путем завышения сметной стоимости и подписания фиктивных актов выполненных работ по объекту «Строительство подводящего газопровода резервного газоснабжения Стекольного завода».

Кроме того, он осужден за умышленное повреждение государственного имущества путем механического среза участка автомобильной дороги местного значения при выполнении строительства объекта», - говорится сообщении Антикора.

Приговором суда Нұрболатұлы назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с запретом на занятие должности в субъектах квазигосударственного сектора сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

#хищение #руководитель #предприятие

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