Творческий вечер стал значимым событием в культурной жизни региона

Фото: пресс-служба МКИ РК

В рамках V Национального курултая, в Центре искусств, состоялся гала-концерт «Айналдым сенен, Атамекен», посвящённый 80-летнему юбилею поэта Шомишбая Сариева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие помощник Президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, супруга поэта Жумагуль Сариева, члены Национального курултая.

Творчество одного из самых ярких представителей казахской поэзии было представлено в музыкальных композициях «Қарағым-ай», «Сәлем саған, туған ел», «Сен мұңыңды бер маған», «Өкінбе сен» и другие, которые исполнили артисты области в сопровождении симфонического оркестра и вокально-инструментального ансамбля «Сыр самалы».

Шомишбай Сариев создал более 300 стихотворных произведений, издал 15 книг и прочно вошел в историю казахстанской литературы не только как автор собственных стихов, но и как талантливый переводчик, подаривший казахстанскому читателю авторизированный перевод стихов Ираклия Абашидзе, Ольги Бергольц, Андрея Дементьева, Роберта Рождественского, Луиша де Комоэнса и многих других поэтов.

Гала-концерт стал значимым событием в культурной жизни региона, отражением влияния поэта на поэтический мир Казахстана.

В завершение вечера были вручены цветы от имени заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой и акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева.